[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]황병우 iM금융그룹 회장 겸 iM뱅크 행장이 12일 iM뱅크 행장 자리에서 물러날 뜻을 전했다.

황 회장은 이날 기자들과 만난 자리에서 “올해 말까지 iM뱅크 은행장으로서의 역할을 하고 내년부터는 그룹 회장으로서의 역할에만 전념할 것”이라고 밝혔다.

이어 “시중은행으로 자리 잡기 위해 그동안 그룹 회장과 iM뱅크 행장을 겸임해 왔다”며 “어느 정도 자리를 잡은 만큼 전임자들 선례에 따라 물러나기로 했다. 지주와 은행 이사회에 행장 퇴임 의사를 전달했다”고 설명했다.

또 “임기인 올해 말까지 은행장 임기를 마치고 앞으로 그룹 회장 역할에 집중하겠다”며 “앞으로 3개월에 걸쳐 새로운 은행장 선임을 위한 그룹의 ‘자회사 최고경영자 승계 프로그램’이 가동될 것”이라고 했다.

황 회장은 “iM금융은 업계 최고 수준의 투명한 지배구조와 공정한 경영승계 체계를 갖췄다”며 “이번 은행장 승계도 이런 원칙에 따라 객관적 기준과 공정한 절차를 철저히 준수해 역량과 자질을 겸비한 최적의 인재가 선임될 것”이라고 말했다.

이에 따라 iM금융그룹은 투명한 지배구조와 경영승계 체계, 인재육성 프로그램(HIPO 프로그램)을 바탕으로 iM뱅크의 새로운 은행장을 선임한다. 그룹의 임원후보추천위원회를 가동해 후임 행장 선임 절차를 밟게 된다.

한편 황병우 행장은 지난 1998년 입행 뒤 경제연구소에서 지역경제와 금융시장을 연구했다. 2012년 경영컨설팅장을 시작으로 영업점장과 은행 비서실장, 지주 경영지원실장 등을 거쳐 2023년부터 iM뱅크(당시 대구은행) 행장을 맡아왔다. 지난해 3월에 DGB금융그룹 회장에 취임해 지주 회장과 행장을 겸임하다 같은 해 연말 행장에 재선임됐다.