카카오페이서 10대 금융 풍경 들어보니 돈 관리 넘어 자기표현 수단 활용 잔액 공유 통한 목표 달성 욕구 커 과소비 막는 ‘부모님 알람’ 수요도

[헤럴드경제=정호원 기자] #. 고등학생 김모양(17)은 매달 1일 부모님으로부터 틴즈넘버 계좌로 용돈을 받는다. 법적으로 성인이 아니어서 일반 계좌 개설은 어렵지만, 카카오 ‘틴즈 넘버’를 발급받아 금융 생활을 하고 있다. 그는 페이머니 체크카드로 결제를 하고, 친구들 대신 계산한 뒤에는 ‘정산하기’ 기능으로 N분의 1을 나눈다. 방과 후 올리브영에 들러 신상품을 구경하는 게 즐겁다는 김양은 “과소비하지 않고 필요한 만큼만 쓰는 게 어렵지만, 스스로 돈을 관리할 수 있어 뿌듯하다”고 말했다.

#. 서초구에서 CU 편의점을 운영하는 김모 점장(50대)도 변화를 체감한다. 그는 “현금 5만원, 10만원을 들고 와 ‘입금해달라’며 카카오페이와 토스를 꺼내 보이는 학생들이 많아졌다”며 “결제할 때도 현금이나 교통카드 대신 페이 앱을 쓰는 경우가 늘고 있다”고 전했다. 청소년 전용 서비스인 카카오 틴즈넘버·토스 유스카드 사용자는 편의점에서 현금을 충전해 페이머니로 바꿔 쓰는데, 편의점이 사실상 청소년의 ‘동네 은행’ 역할을 하고 있는 셈이다.

그간 청소년은 부모 동의가 있으면 아르바이트를 할 수는 있지만 소득 규모가 작고 금융 접근성도 제한적이었다. 이로 인해 청소년의 금융 수요를 충족시킬 서비스 역시 한정적이었다. 그러나 최근 카카오·토스 등 핀테크 기업이 10대 전용 플랫폼을 내놓으며 상황이 달라지고 있다. 10대 고객이 겪는 지급결제 과정에서의 불편을 최소화하는 동시에, 미래 고객군의 특성을 분석해 성인 이후 금융 서비스 이용까지 자연스럽게 연결하려는 움직임이 나타나고 있다.

카카오페이는 지난해 12월 ‘틴즈 넘버’를 출시해 이달 기준 이용자 53만명을 돌파했다. 만 14세부터 18세까지 발급 가능한 틴즈넘버는 모바일 인증만 거치면 간단히 개설할 수 있어, 법정대리인 동의와 복잡한 신원 확인 절차가 필요했던 기존 방식보다 접근성을 높였다. 편의점에서 현금을 입금하면 즉시 카카오페이머니로 전환돼 결제·송금에 활용할 수 있다는 점도 10대 고객의 호응을 얻었다. 틴즈넘버는 카카오페이앱과 카카오톡 내 카카오페이홈에서 10대 전용 메뉴를 통해 이용할 수 있다.

헤럴드경제는 지난 9일 카카오 판교아지트에서 김은지 카카오페이 머니코어서비스 유닛장과 김응수 틴즈넘버 담당자를 만나 10대 금융소비자 특성과 서비스 방향에 대해 들어봤다.

10대 고객, “금융에서도 나만의 개성 드러내고 싶다”

김은지 유닛장과 김응수 담당자는 “10대는 단순한 자산 관리 차원을 넘어 금융에서도 자기 표현을 추구한다”고 강조했다. 실제로 지난 8월 세이브더칠드런과 진행한 ‘도담도담 캠프’ 해커톤에서는 목표 잔액을 위젯으로 시각화해 관리하는 기능이 청소년 투표 1위 아이디어로 꼽혔다. 잔액이 부족할 땐 빨간색 경고표시를, 충분하다면 파란색 스마일 표시가 뜨도록 해 자신만의 자산 목표를 직관적으로 확인할 수 있게 해달라는 것이다.

김 유닛장은 “성인이 잔액을 숨기려는 경향과 달리, 10대는 잔액과 목표 달성도를 드러내고 공유하려는 욕구가 강하다”며 “해커톤에서 나온 아이디어를 실제 서비스에 반영할 수 있을지 내부적으로 검토 중”이라고 설명했다.

일부 아르바이트 경험이 있는 10대는 급여 이체까지 스스로 관리했다. 급여일에 ‘넘버’로 입금된 돈을 확인하고, 수입·지출 내역을 직접 살폈다. 김응수 담당자는 “틴즈넘버 발급 전보다 송금·결제 횟수가 두 배 이상 늘었다”고 말했다. 실제로 발급 전후를 비교하면 송금 거래 건수와 금액이 2배, 결제 거래 건수와 금액은 약 2.3배 증가했다. 이는 틴즈넘버를 통해 청소년 고객이 금융에 더욱 적극적으로 참여하게 된다는 점을 보여준다.

“금융소비자 보호와 자율성 사이의 균형”

미성년자 특성상 ‘안전과 자율의 균형’은 핵심 과제다. 사회적으로 청소년을 금융 사기나 과소비로부터 보호해야 한다는 요구가 크기 때문이다.

카카오페이는 입금 한도를 1회 20만원, 월 100만원으로 제한하고, 가족 보안 알림을 통해 비정상 징후 발생 시 즉시 보호자에게 통지하는 체계를 운영한다. 화면 내 안내 문구를 통해 불법 사용 방지와 보이스피싱 주의 사항도 상시 노출한다. 또한 해지와 재가입을 반복하더라도 동일 계좌번호와 입금 한도가 유지되도록 해 실명성을 강화하고, ATM 및 무통장 입금은 원천 차단했다. 이는 청소년 도박이나 비정상적 거래를 사전에 막기 위한 장치다.

흥미로운 점은 10대 스스로도 안전장치 필요성을 인식한다는 것이다. 김 유닛장은 “일부 10대는 ‘과소비하면 부모에게 알림이 가면 좋겠다’는 의견을 내기도 했다”며 “이는 자율 속 통제가 필요하다는 균형 감각을 보여준다”고 말했다.

“핀테크 첫 경험, 성인 금융으로 연결 고민”

핀테크 금융서비스 제공자로서 앞으로의 풀어야 할 과제로는 “청소년 시절의 첫 금융 경험을 살려 성인 이후까지 자연스럽게 연결되도록 하는 것”을 꼽았다.

카카오페이는 10대들이 성장 과정에서 필요한 금융 서비스를 미리 인지할 수 있도록 앱 내에서 다양한 금융 정보를 제공하고 있다. 가령 송금 서비스 이용을 시작한 청소년 고객이 성인이 된 후 카카오페이에서 증권계좌를 개설하거나 보험 상품을 이용할 수 있도록 안내하는 것이다.

김 유닛장은 “10대 사용자들이 성인이 된 후 갑자기 복잡한 금융 세계에 던져지는 것이 아니라, 카카오페이 안에서 단계적으로 성장하고 적응할 수 있는 ‘연결의 경험’을 제공하려 한다”면서 “송금·결제를 통해 ‘첫 금융의 즐거움’을 선사하고, 성장 단계에 맞춰 투자·보험 등 다양한 금융 서비스를 쉽고 편리하게 제공함으로써 ‘생애주기 전반을 함께하는 금융 파트너’로 자리매김하겠다”고 말했다.