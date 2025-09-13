“임시 비자 늘려야”…조지아 단속, 투자 위축 불러 “수갑 찬 영상, 동맹 여론 악화”…美 이민 정책 비판

[헤럴드경제=박성준 기자] 미국 월스트리트저널(WSJ)이 조지아주 현대차·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 벌어진 이민 단속과 관련해 “미국에는 해당 설비를 다룰 인력이 없다”며 외국인 기술 인력에 대한 임시 비자 확대 필요성을 지적했다. 이재명 대통령의 발언도 언급하며, 무분별한 단속이 외국인 투자 위축 요인이 될 수 있다고 경고했다.

WSJ은 12일(현지시간) 자사 ‘Deportation Blowback in South Korea’ 사설을 통해 “지난 9일 조지아주 현대차 공장에 대한 이민당국의 무분별한 급습 여파가 한국에서 계속 반향을 일으키고 있다”고 지적하며, 외국인 투자 유치를 위해선 “더 많은 임시 비자가 필요하다”고 주장했다.

특히 신문은 전날 이재명 대통령의 100일 기자회견 발언을 인용해 “미국에는 기계 장비를 설치할 기술자가 없으면서도, 우리 사람들이 머물며 일할 수 있도록 비자를 발급해 주지 않는다”는 내용을 소개했다. WSJ은 이에 대해 “미국인들이 듣기 거북할 수 있지만 이는 사실”이라며 “미국에는 이런 일을 할 인력이 없다”고 인정했다.

이 대통령은 당시 회견에서 “기업 입장에서는 현지 공장을 세운다는 데 불이익을 받으면 고민할 수밖에 없고, 앞으로 대미 직접투자에 상당히 큰 영향을 줄 수 있다”고도 언급한 바 있다.

WSJ은 수갑과 사슬에 묶인 한국인들이 나오는 미국 이민세관단속국(ICE) 영상은 한국 내 여론에 부정적 영향을 줄 수밖에 없다고 지적하면서 “트럼프 행정부는 일부 노동자들이 불법입국 하거나 비자가 만료된 상태에서 일했다고 주장하지만, 어떤 경우든 조지아에서의 급습 같은 방식은 트럼프 대통령이 원하는 외국인 투자를 억제하는 요인”이라고 비판했다.

WSJ은 보수 성향의 유력 경제매체로 알려져 있지만, 트럼프 대통령의 정책 중 비합리적인 요소에 대해서는 비판적 입장을 취해왔다.