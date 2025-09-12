인물 특별전 175. 장국영 그 시절 우리들의 ‘꺼거’ 세상은 그에게 가혹했다

※장국영은 69년 전 오늘(9월12일) 태어났습니다. 살아있었다면 이날 생일을 맞았을 테지요. 그런 그를 지금 한 번 더 기억해봅니다.

어느 만우절, 장국영이 죽었다

[헤럴드경제=이원율 기자]장국영의 눈은 크고 맑았다. 어느 계절, 어떤 날씨 아래서도 그랬다.

장국영은 1997년, 영화 《해피투게더》에서도 그런 눈을 내보였다. 보영 역을 맡은 장국영은 아휘(양조위 분)를 큰 눈동자에 담는다. 둘은 둘을 사랑한다. 여느 연인처럼 사랑하고, 또 미워한다. 서로를 간절하게 원하다가, 재차 원수처럼 원망한다.

우리, 다시 시작해보자.

극 중 장국영은 돌아서려는 양조위를 설득한다. 겉으로는 무심한 듯, 속으로는 절박하게 말해본다. 그 깊고도 투명한 눈빛으로.

둘이 주방에서 탱고를 추는 신, 택시 뒷좌석에서 기대는 모습, 손을 다친 상대에게 음식을 조심스레 떠먹이는 장면….

영화 속 장국영, 즉 보영은 변덕스럽다. 자유분방하다. 알고도 사고를 치고, 모르고도 사고를 친다. 하지만, 보영과 아휘가 함께하는 이런 컷에서만큼은 모든 게 용서되는 기분이다. 왜? 또, 그 한결같이 아련한 눈빛 때문에 그렇다. 《해피투게더》는 같은 해 제50회 칸 영화제에서 감독상을 받는다. 원래도 인기 있는 배우였던 장국영은, 이번 일로 더 큰 사랑을 받는다.

영예라면 영예의 연속이었다.

장국영은 그다음 해인 1998년, 베를린 국제 영화제에서 심사위원을 해달라는 제의도 받았다. 세계가 그를 배우 이상의 ‘아이콘’으로 여긴다는 뜻과도 같았다. 장국영은 자국과 해외를 무대로 콘서트도 꾸준히 했다. 흥행도 이어졌다. 그사이, 그는 영화 《이도공간》에선 차츰 혼미해지는 정신과 의사 짐 역할도 했다. 이 작업으로는 2002년 연예동력대장 남우주연상도 따낼 수 있었다.

장국영은 여전히 젊었다. 그는 선하고, 성실했다. 우아하고, 남을 속일 줄 몰랐다. 그의 영광은 계속될 듯보였다.

그런데.

장국영은 죽었다. 갑작스럽게. 생을 놓은 곳은 홍콩 만다린 오리엔탈 호텔 24층이었다. 그곳은 당시 그의 숙소였다. 날짜는 2003년 4월1일. 향년 46세였다.

그의 천진난만한 미소가 아른거려서일까. 하필 그날이 만우절이어서였을까.

처음에는 모두가 그의 선택을 믿지 않았다. 고약한 장난 정도로 여겼다. 하지만, 아니었다. 죽은 이는 틀림없이 장국영이었다. 공식 사인은 우울증이었다.

왜, 대체 왜.

그의 마지막을 보러 온 많은 이가 망연자실했다. 장국영은 백합을 좋아했다. 그의 마지막을 보러 온 많은 이가 흰 꽃송이를 들고 있었다.

‘적당히’를 몰랐던 세상

깔끔한 눈썹과 도톰한 입가.

풀어져 있을 때는 그저 부드럽지만, 인상을 쓸 때면 맹렬하게까지 느껴지는 얼굴. 세상일에 서툰 서생(書生)부터 뻔뻔한 바람둥이 역까지 소화할 수 있는 인상. 이렇게만 보면 장국영은 천상 스타 자질을 타고난 듯했다.

그러나 알고 보면 착시 현상이었다.

그가 가진 면면은 켜켜이 쌓인 노력과 수모의 결과였다. 그의 초기 삶은 관심을 얻기 위한 결핍과의 투쟁이었다. 이를 꺾고 올라서자, 다음에는 쏟아지는 가십과 루머 등 과잉과의 쟁투가 예고돼 있었다.

세상은 그에게 ‘적당히’를 몰랐다. 당시는 개인의 소신과 개성이 뒤로 밀리던 시기였다. 반대로 한 사람의 사생활 침해에 대해선 너무하리만큼 느슨한 시대였다.

장국영은 대중의 우상이었지만, 한편으로는 대중의 희생양이었다.

“계획도 없었고…허허벌판이었다”

장국영은 1956년 9월 홍콩 구룡에서 출생했다. 열남매 중 막내였다.

집안은 유복했다. 아버지는 정장을 전문으로 하는 베테랑 재단사였다. 고객에는 당대 유명 감독 알프레드 히치콕, 배우 말론 브란도도 있었다.

하지만 어릴 적 장국영은 행복하지 못했다.

부모는 자주 싸웠다. 그것은 일 탓이기도 했고, 가정 때문이기도 했다. 둘의 종착지는 이혼이었다. 사랑과 관심이 절실했던 그 시절, 막내 아들에게 주어진 건 보살핌 아닌 소외감이었다. 장국영은 결국 외할머니 밑에서 커야 했다. 그녀와는 잘 지냈다. 그래도 채워지지 않는 허전함이 있었다.

“(…) 어린 시절 내가 기억하는 유일한 이는 할머니” “(이밖에는)기억할 만한 게 아무것도 없었는데 (…)”

훗날 장국영은 당시를 이렇게 돌아본다.

장국영은 중학교 생활을 마칠 때쯤 유학길에 올랐다. 간 곳은 영국이었다. 장국영은 리즈 대학에서 섬유관리학을 전공했다. 이 무렵부터 음악과 영화를 진지하게 대했다. 영화 《로미오와 줄리엣》 속 노래를 공부하고, 때로는 종일 서부극을 보는 식이었다.

그에게는 타고난 끼가 있었다. 그는 곧 주말에는 바텐더로 사람을 대하고, 때로는 친척 식당에서 아마추어 가수로 존재감도 보였다. 하지만, 장국영은 곧 홍콩으로 돌아왔다. 갑작스러운 귀환이었다. 건강이 나빠진 아버지의 부름 때문이었다. 이때가 1976년, 그의 나이 스무 살이었다. 공허와 상실. 청년 장국영은 과거 소년 장국영이 느낀 감정과 재차 마주해야 했다. 또 처음부터 시작이었다.

(홍콩으로 다시 왔을 때는)계획도 없었고 (…) 아무것도 없는 허허벌판에서 허우적거리는 기분이었다.

그가 한 인터뷰에서 남긴 회고였다.

장국영은 뜻을 굳혔다. 상황이 이런 만큼, 그간 막연하게 꿈꿔왔던 일에 더 진지하게 임하기로.

그게 가수로의 성공이었다.

생각보다 길었던 무명 생활

하지만 성공이란 게 마음만 먹으면 될 만큼 쉬운 일이던가.

그에게도 무명과 다를 바 없던 시기가 있었다. 그 터널은 생각보다 길고 깊은 것이었다.

장국영은 1977년 아시아 가요제 무대에 올랐다.

그가 부른 곡은 <아메리칸 파이(American Pie)>. 순위는 2등이었다. 성공적 신고식이었다. 다만, 단지 그뿐이었다. 장국영은 이후 몇 년간 대중에게 모습을 보이기는 했다. 드라마 주제곡을 부르고, 때로는 직접 공연장에서 마이크를 쥐고, 한편으론 연기자로 영화에도 출연했다. 그는 계속 했다. 꾸준하게 했다. 그런데, 그러고도 좀처럼 뜨지 못했다. 굴욕도 몇 차례 겪었다. 비평가에게 “(목소리가)닭 같다”는 혹평을 듣는가 하면, 콘서트장에서 관객을 향해 모자를 던졌는데 아무도 챙기지 않아 도로 챙겼다는 설도 있다.

장국영 본인조차 “절망과 장애물로 가득 차 있었다”고 돌아본 암울했던 시기.

그것을 확실하게 깨부순 건 1984년 음악, <모니카(MONICA)>였다. 장국영은 드디어 제 스타일을 찾은 듯보였다. 그는 청초한 분위기를 부각했다. 이를 경쾌한 리듬감에 녹였다. 팔린 앨범은 20만장 이상이었다. 3만~5만장만 팔려도 더 바랄 게 없던 때였던 만큼, 기록적인 흥행이었다.

사실 장국영은 직전 해에도 가능성을 보이긴 했다.

당시 그가 내건 음악은 <풍계속취>였다. 타고난 청량함 대신, 그간 쌓아올린 처연함을 녹인 음악이었다. 이 또한 <모니카>까지는 아니지만 상당한 인기를 끌었다.

다만 두 히트곡 모두 저절로 만들어지지는 않았다.

그사이 장국영은 소속사를 옮겼다. 그 시절 그는 ‘누구나 알아주는’ 스타가 아니었기에, 몸을 통째로 옮기는 건 커리어 전체를 건 모험과 다를 바 없었다. 그 전후로는 밤무대와 다를 바 없던 일정까지도 성심성의껏 해냈다. 심각한 고소 공포증에 괴로워하면서도 비행기로 국경을 오가는 홍보 활동도 멈추지 않았다.

그러니까, <모니카>의 이례적 성공 뒤에는 이러한 노력과 수모가 있었다.

장국영의 성공은 이제야 시작이었다. 유명 가수 장국영은 곧 유명 배우 장국영으로 영역을 넓힌다. 그에게 기회를 준 건 지금도 명작으로 꼽히는 영화 <영웅본색>이었다. 1986년 개봉. 당시 그의 나이는 서른 살이었다.

영화에 따라 ‘안광’을 바꿔 달았다

형 송자호(적룡 분)가 암흑가 범죄 조직에 있다는 걸 모른 채 경찰이 되는 동생, 송자걸.

장국영은 《영웅본색》에서 때로는 답답하리만큼 모범생의 면을 보이려고 하는 송자걸을 연기한다. 동생 송자걸은 형의 어두운 실체를 뒤늦게 안 뒤 분노한다. 형이 연루된 건으로 아버지가 죽자 절연까지 다짐한다. 송자호는 송자걸을 끔찍이 아낀다. 송자호는 조직에서 나올 결심까지 하지만, 정작 동생에게는 그 진심이 잘 와닿지 않는다.

하지만, 혈연이라는 게 어디 쉽게 끊을 수 있는가.

송자걸은 분노와 배신감, 한편으로는 형을 여전히 사랑하는 마음 앞에서 혼란스러워한다. 사실 영화에서 진한 존재감을 보인 이는 의리남 마크(주윤발 분)라는 평이 강했지만, 송자걸 특유의 설익은 유약함 또한 깊은 인상을 남기기에 충분했다.

“네 형은 새 삶을 살 준비가 됐는데, 너는 왜 형을 용서할 용기가 없는 거야.” 마크의 호통 앞에서 흔들리는 신, 피를 흘리며 공중전화 수화기 너머 아내에게 아이 이름을 말하는 컷(후속작 《영웅본색 2》의 장면) 등이 특히 그랬다.

장국영은 이어 1987년 작 영화 《천녀유혼》에서 서생 영채신의 모습을 보인다. 순진한 그는 유혹의 귀신 섭소천(왕조현 분)을 마주하고, 어쩌다보니 예상도 못했던 모험길에 오르게 된다. 장국영은 공포, 액션, 판타지, 로맨스 등 장르가 버무려진 이 영화에서 다채로운 매력을 보였다. 두 영화는 1년 간격으로 개봉했다. 모두 호평을 받았다. 두 작품에서 호연(好演)한 장국영 또한 연기력과 스타성을 인정받을 수 있었다.

이런 가운데, 장국영은 또 한 번 일생 대표작을 만나 입지를 굳힌다.

1990년에 나온 영화 《아비정전》이 그것이었다. 대체로 여리여리한 인상을 보였던 장국영은 이 작품에선 사연 있는 바람둥이 아비 역을 소화한다. 씁쓸한 눈빛과 상처받은 표정, 러닝셔츠 바람으로 방 안에서 맘보춤을 추는 모습 등 장국영은 이 안에서도 여러 명장면을 만들었다. 장국영은 《아비정전》으로 제10회 홍콩금상장영화제에서 남우주연상을 받았다.

그는 영화에 따라 안광(眼光)을, 또 그 안광을 돋보이게 하는 얼굴색을 바꿔 달 수 있었다.

출연작과 배역으로만 보면 같은 이가 맞을까 싶을 만큼 그릇이 크고 넓었다. 그리고, 그의 신들린 연기력은 곧 정확히 제자리를 만나 완연히 만개한다. 어디서? 영화 《패왕별희》에서.

청뎨이, 경극에 미친 자가 되다

1992년, 장국영의 혼은 《패왕별희》의 주인공, 청뎨이에 깃든다.

장국영이 연기한 청뎨이는 남성성과 여성성이 함께 있는 경극 배우였다. 신체적으로는 남성인 청뎨이가 영화 속 경극에서 맡은 역은 여장이 필요한 우희. 그런 청뎨이는 어릴 적부터 함께 같은 경극을 익히며 자란 동성 친구 돤샤오로우(장풍의 분)에게 미묘한 감정을 품게 된다. 그것은 사랑과 우정을 넘나드는 아슬아슬한 마음이었다. 돤샤오로우가 극 중 경극에서 하는 역할은 우희의 파트너, 항우였다.

장국영, 그러니까 그가 연기하는 《패왕별희》 속 청뎨이는 괴로워한다.

돤샤오로우를 두고 피어나는 애달픔. 그것은 동성애에 눈을 떴기 때문일까.

아니면, 그 감정은 부모 대신 본인을 보살펴준 데 따른 고마움의 다른 모습일까. 이조차 아니면, 우희와 항우의 경극에 심취해 연기와 현실을 구분할 수 없게 된 건 아닐까. 청뎨이의 혼란은 점점 더 무거워진다. 달아오르다가도 싸늘해지길 반복한다.

장국영은 그런 청뎨이의 심경을 촬영 내내 섬세하게 내보였다.

원했든 원치 않았든, 가족의 애정과 세상의 관심을 갈망했던 그의 옛 시절 기억도 녹였을 것이다. 카메라가 돌던 기간, 장국영이 청뎨이였고 청뎨이가 장국영이었다.

그(청뎨이)는 경극에 미쳤습니다. 경극에 미쳐서….

돤샤오러우의 대사처럼, 정말 그런 모습이었다.

《패왕별희》는 1993년 제46회 칸 영화제에서 황금종려상을 받았다.

그사이 장국영은 가수로의 활동도 잊지 않았다.

그는 1995년에 음반 <총애>를 냈다. 이 또한 성공했다. 이제 장국영은 과거 결핍의 장국영으로는 결코 볼 수 없었다. 그는 어딜 가도 관심을 받았다. 넘칠 만큼. 나아가 넘치기도 전에 그릇 자체가 깨질 만큼. 문제는 이것이었다. 결핍과의 투쟁은 끝났다. 그러자 찾아오는 건 과잉과의 쟁투였다. 재차 언급하지만, 세상은 그에게 ‘적당히’를 알려줄 생각이 없어보였다.

그를 향한 도 넘은 행태

언제부터인가 세계 곳곳의 황색 언론이 장국영을 도마 위로 올리기 시작했다.

기자들은 집요했다. 이들은 장국영에 대한 루머를 무수히 만들었다. 장국영, 아울러 그와 남다른 우정을 보인 남성 당학덕과의 관계를 멋대로 상상하곤 성적 지향에 대한 무례한 질문도 던졌다. 장국영이 콘서트에서 빨간 하이힐을 신고 ‘아방가르드’한 퍼포먼스를 보일 때가 있었는데, 이를 놓곤 대놓고 은밀한 취향을 보였다며 확대 해석도 서슴지 않았다(하이힐은 영국 음악가 겸 배우 데이비드 보위의 퍼포먼스를 참고한 것이었다고 한다).

장국영은 파파라치 또한 상대해야 했다. 이들이 그가 가는 모든 곳의 뒤를 밟았기에.

장국영은 동시대 스타 알란 탐과도 원치 않는 경쟁 구도에 놓였다. 음반 가게는 매일 아침 장국영와 알란 탐의 판매량을 숫자로 썼다. 결국 양대 팬덤은 실제로 폭력 사태를 벌일 만큼 사이가 험악해졌다.

장국영은 1~2년마다 거처를 옮겼다. 그럼에도 ‘장국영 집 투어’와 같은 여행 상품이 꾸준히 생겼다. 그에게는 향과 종이돈이 담긴 상자가 전해지기도 했다. 이것은 관심의 뒤틀린 과잉이었다. 관심이라고도 볼 수 없었다.

장국영은 순했다. 솔직하고, 당당했다. 아부 떨지 않고, 허세를 부리지도 않았다. 당시 홍콩 연예계의 큰 뒷배였던 삼합회의 눈치조차 보지 않았다. 기자와 파파라치는, 그래서 그를 더 마음 놓고 괴롭혔을지도 모른다.

사실 장국영은 1990년에 돌연 은퇴를 선언한 적도 있었다.

콘서트장에서였다. 나이는 고작 서른넷이었다. 원인으로 지목된 건 그의 천안문 사태 관련 발언 등이었다. 다만, 이유를 그것으로만 좁힐 수는 없을 듯하다. 그는 지쳤을 것이다. 과잉은 결핍보다 더 아팠을 것이다. 장국영은 직후 캐나다 밴쿠버로 갔다. 상처를 다 꿰맸다고 생각했을까. 그는 2년쯤 시간이 흐른 뒤 다시 모습을 보였다. 그렇게 처연한 청뎨이로 《패왕별희》를 찍고, 위태로운 보영으로 《해피투게더》에 임하고, 불안정한 짐으로 《이도공간》 등을 촬영했다. 이렇게 다시 영광이 꽃피는가 싶었는데….

갑작스러운 죽음의 이유…?

아침에 말이야. 너무 힘들었어. 차를 빨리 몰았는데, 그래. 차가 부딪쳐도 그만이지 뭐. (…) 만약에, 죽을병에 걸렸다면 어떻게 하는 게 좋을까. 확실한 방법이 있어. 그게 가장 빠른 방법이야. 그건 높은 곳에서….

이날도 장국영의 눈은 크고 맑았다.

2003년, 4월1일. 매해 돌아오는 만우절이자 문제의 그 하루. 그는 디자이너 막화병과의 식사 중 이런 식의 말을 한 것으로 알려져 있다. 평소와 같이 티 없는 눈빛으로, 조곤조곤한 말씨로.

그리고 당일 오후 6시30분께. 장국영은 막역한 매니저 진숙분에게 전화를 걸었다. 그는 매니저에게 “5분 뒤 (숙소)정문에서 보자”는 식의 말을 했다고 한다. 하지만 장국영은 그 시간 정문에 있지 않았다. 그는 바닥에 쓰러져 있었다. 죽어가는 채였다.

장국영의 마지막 선택은 전 세계에 즉각적으로 파장을 안겼다.

모두가 충격에 빠진 그때, 장국영은 조카는 그가 평소 우울증을 앓았다고 밝혔다.

그것이 이번 일의 원인일 터라는 취지의 입장도 표했다. 그 대단한 장국영이 왜? 아니, 그러고 보면… 그럴 만도 하지 않았을까. 많은 이는 그제야 장국영의 그늘을 더욱 진지하게 생각할 수 있었다. 유년 시절의 상처, 무명 시절에 겪은 굴욕, 뜨고 나선 언제 그랬느냐는 듯 본인을 놔주지 않는 세상. 황색 언론과 파파라치, 일부 극성 대중은 그랬던 그를 언제부터인가 당연하다는 양 씹고 뱉기에 바빴으니.

이런 가운데, 장국영은 영화 사업을 추진하다 믿었던 이에게 이용만 당하고 배신에 처하기도 했다. 그는 자기가 본 손해보다 본인 때문에 피해를 본 동료들에게 큰 죄책감을 가졌다고 한다.

장국영의 동료 스타들 또한 그가 겉으로는 환하지만, 차츰 슬픔에 잠식되고 있다는 걸 느끼고 있었다고 한다.

가령 배우 임청하는 장국영과의 마지막 만남 중 그의 손이 심하게 떨리는 걸 볼 수 있었다는 식의 회상을 했다.

배우 장만옥 또한 장국영이 세상과 등지기 전 만남에서 평소 느끼지 못한 그의 씁쓸함을 엿볼 수 있었다고 한다. 이밖에 장국영의 절친 매염방은 그를 위해 정신과 예약을 해줬으며, 주윤발은 아예 자기 집 근처로 이사를 오지 않겠느냐는 권유까지 한 적이 있었다고 한다.

“장국영을 가만히 두면 좋겠어요”

한편으론 장국영의 갑작스러운 죽음을 놓고 의혹도 여럿 이어졌다.

가장 많이 나온 건 장국영과 관계가 좋지 않았던 삼합회가 그를 살해했다는 소문이었다. 장국영과 특별한 우정을 보인 당학덕을 의심스럽게 보는 시선도 있었다.

아울러 그의 고소공포증, 사고가 있기 전 정상적인 일정 소화, 사고의 발생 직후 비교적 적은 혈흔과 신체 훼손 등을 놓고도 무성한 뒷말이 나왔다.

다만, 앞서 언급했듯 장국영은 디자이너 막화병에게 이미 그 ‘방식’을 암시했다는 이야기가 있다.

그런가 하면, 그런 불안정한 상태에서조차 스케줄을 소화하며 버티려고 했으며, 결국 일이 벌어진 후에는 체내 출혈을 겪었을 가능성도 있다는 게 의사와 전문가의 추측이었다. 물론, 지금도 진짜 배경은 알 수 없다. 죽은 자는 말이 없었다. 장국영 또한 그 법칙의 예외가 될 수 없는 법이었다. 우울증은 만들어진 말일 뿐, 죽음에 대한 진짜 이유는 따로 있다는 취지의 주장은 지금도 이어지고 있다.

정말 (…) 부탁 한 가지만 드릴게요. (장국영을)가만히 두면 좋겠어요. 너무 많은 사람이 그의 집과 주변을 맴돌고 있어요. 과연 그게 도움이 될까 해요. 장국영은 살아있을 때도 이미 충분한 관심을 받았어요. 장국영의 절친, 홍콩의 가수 겸 배우 매염방

장국영은 죽어서도 자유롭지 못했다. 곳곳에서 그의 그럴듯한 거짓 유서조차 나올 지경이었다.

그가 하지도 않았던 말, 쓰지도 않았던 글은 언젠가부터 진짜가 돼 현장을, 사람들의 마음을 어지럽히기도 했다.

“나는 지금까지 한 번도 행복했던 적이 없어. (…) 내가 행복해질 권리가 있을까.”

장국영은 유작 《이도공간》에서 교수 짐의 입을 빌려 이렇게 말한다.

하지만, 인간 장국영은 행복할 자격이 있었다. 따지고 보면, 누구보다도 그럴 자격을 갖췄다. 장국영이 죽은 후 그가 행했던 남모를 선행도 뒤늦게 조명을 받았다. 알고 보니 그는 여러 자선 단체의 후원자였다. 아이와 빈민, 환자를 위해 거액의 기부를 했었다.

이처럼 평생을 보인 열정과 사랑, 헌신 때문일까. 장국영의 팬들은 지금도 매년 4월1일을 만우절이 아닌 그의 기일로 기억한다.

돌연 은퇴를 선언한 날, 눈물을 글썽이며 사방의 관객과 일일이 악수했던 가수 장국영. 송자걸, 영채신, 아비, 청뎨이. 그리고, “우리 다시 시작해보자”는 말을 건네는 보영 등의 배우 장국영.

그 시절 장국영을 사랑한 많은 이는, 지금도 저마다의 장국영을 떠올리며 그때를 추억하고 있다. 크고 맑았던 사람이자, 선하고 강했던 스타. 죽은 장국영은 이 시간에도 살아있는 팬을 만들고 있다.

