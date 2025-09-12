‘2025 Paper is Culture’ 공식 전시 참가

[헤럴드경제=함영훈 기자 한지문화재단은 이탈리아 파브리아노시가 주최하는 ‘2025 Paper is Culture’ 공식 전시행사에 초대되어 11일(현지시간) 부터 14일 까지 파브리아노 종이박물관에서 ‘이야기가 있는 한지작품전’을 개최한다.

이탈리아 파브리아노 종이박물관은 735년간 운영돼 온 유서 깊은 기관이다. (사)한지문화재단과는 2011년 6월에 문화교류 협정을 체결하여 14년간 교류해 오고 있다.

원주 한지는 2019년부터는 파브리아노 종이박물관 내에 원주한지테마파크 홍보관 상설 운영을 통해 유럽에 그 진가를 알려나가고 있다.

홍보관에는 원주시 소개, 한지 제작 과정, 한지의 역사, 한지공예 및 미술품이 전시되어 유럽에 한지 문화를 알리고 있으며, 이번 <이야기가 있는 한지작품전>을 통해 원주한지테마파크 홍보관을 새롭게 단장하였다.

원주시가 후원하고 파브리아노시의 협력으로 진행되는 이번 전시에서는 한국인의 삶과 문화를 세계인에게 알리기 위해 총 17점의 한지 작품들을 선보인다.

한국의 사계, 김장 문화, 풍물놀이, 한지제작과정 등 대형 닥종인 인형 10점과 선조들의 멋과 지혜가 담긴 전통공예 작품 5점, 현대작품 2점의 작품이 관람객들의 호기심을 자극하며 뜨거운 관심을 받고 있다.

또한 예인공방, 원주한지 갤러리, 대한민국 한지대전 초대작가 및 한지문화재단 소속 작가들의 작품들도 새롭게 선보였다.

한지문화재단 김진희 이사장은 “2011년 교류 협정 체결 이후 원주의 위상을 높이는 커다란 성과가 있었다”라며 “2026년 유네스코 등재를 계기로 내년에는 두 도시의 지방자치단체 간 문화교류에 기여할 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.