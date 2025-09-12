세계 최초 양산공장 준공 앞두고 산업 경쟁력·투자 파급 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항에 있는 그래핀 전문기업 그래핀스퀘어의 ‘CVD 그래핀 롤투롤 연속생산 및 발열제품 응용기술’이 산업통상자원부로부터 산업발전법상 ‘첨단기술’로 확정됐다.

첨단기술 지정은 산업구조 고도화와 신성장 산업 육성을 위해 기술집약이 높고 부가가치 창출 효과가 큰 분야를 대상으로 이뤄진다.

이번 지정으로 그래핀스퀘어는 ▲산업기술 보호 ▲연구개발특구 입주 세제 감면 ▲외국인 투자 현금 지원 ▲전문 외국인력 E7 비자 발급 등 다양한 인센티브를 확보했다.

특히 이번에 확정된 기술은 ‘탄소/나노융합 분야-나노판 소재 대량·대면적 제조 기술’로, 그동안 산업계에서 요구돼 온 그래핀 기술 보호 장치가 제도적으로 마련됐다는 점에서 의미가 크다.

업계에서는 첨단기술 지정이 향후 그래핀 관련 글로벌 시장 진출과 투자 유치의 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

포항시는 이번 성과를 계기로 그래핀이 ‘국가첨단전략기술’로 지정될 수 있도록 산업부 및 한국산업기술진흥원과 협력에 속도를 내고 있다.

국가 전략기술 지정이 현실화하면 ▲특화단지 지정 등 대규모 투자 지원 ▲전문화 대학원 설립을 통한 인력 양성 ▲R&D 예산 우선 지원 ▲세제 혜택 확대 등 폭넓은 지원책이 뒤따르게 된다.

포항시 관계자는 “이번 지정은 지역 그래핀 산업 경쟁력을 한층 높이는 계기”라며 “포항이 그래핀 산업의 중심지로 자리매김할 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

한편, 그래핀스퀘어는 오는 11월 포항 블루밸리 국가산업단지 내 세계 최초 그래핀 필름 양산공장 준공을 앞두고 있다. 현재 공정률은 약 90%에 달하며, 준공 이후 시험 분석을 거쳐 본격 양산 체제에 돌입할 예정이다.

그래핀스퀘어 관계자는 “첨단기술 지정을 계기로 글로벌 시장 진입과 사업화를 가속할 계획”이라고 밝혔으며, 포항시도 “그래핀 산업을 새로운 성장동력으로 육성해 지역경제 활성화와 국가 경쟁력 강화에 이바지하겠다”고 강조했다.