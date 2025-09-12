[헤럴드경제=나은정 기자] 서울 관악구 조원동의 한 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 숨지게 한 업주 A(41)씨가 구속 갈림길에 놓였다.

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 12일 오후 3시 살인 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연다.

심사를 위해 법원에 도착한 A씨는 ‘피해자 유족에게 할 말이 있느냐’는 취재진 질문에 울먹이며 “죄송합니다”라고 말했다. ‘왜 흉기를 휘둘렀느냐’, ‘인테리어 사업 관련 갈등이 있었던 게 맞느냐’, ‘본사 측 갑질이 있었느냐’ 등 질문에는 입을 닫았다.

A씨는 지난 3일 조원동에 있는 자신의 피자가게에서 프랜차이즈 본사 임원 1명과 인테리어 업자이자 부녀지간 2명 등 총 3명을 주방에 있던 흉기로 공격해 숨지게 한 혐의(살인)를 받는다.

그는 사건 당시 현장에 출동한 경찰관에게 “인테리어 관련 시비 중에 3명을 칼로 찔렀다”고 진술했다.

A씨는 범행 직후 스스로 목숨을 끊으려던 크게 다쳐 병원에서 치료를 받아왔고, 지난 10일 퇴원 직후 경찰에 체포됐다. 그는 피의자 조사에서 혐의를 인정했다.