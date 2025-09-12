조전 대독…“숭고한 정신·헌신을 결코 잊지 않겠다” 강훈식 “진상규명단 설치…끝까지 도움 되도록 최선”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 12일 인천 해상에서 인명 구조에 나섰다가 순직한 해양경찰관 고(故) 이재석 경사에게 “명복을 빈다. 생명을 구하기 위해 삶의 마지막 순간까지 헌신한 이재석 경사의 순직 소식에 깊은 슬픔과 애도를 표한다”고 전했다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 오후 인천 동구의 이 경사 빈소를 찾아 이같은 이 대통령의 조전을 대독했다.

이 대통령은 “고인은 오직 생명을 지키겠다는 사명감으로, 칠흑 같은 어둠 속 물이 차는 갯벌 한가운데로 망설임 없이 뛰어들었다”면서 “그 숭고한 정신과 헌신을 결코 잊지 않겠다”고 했다.

이어 이 대통령은 “이재석 경사와 같은 제복 입은 영웅들의 헌신 위에 우리 사회의 안전이 굳건히 지켜질 수 있다는 사실을 영원히 가슴에 깊이 새기겠다”면서 “자랑스러운 아들이자 든든한 동료를 떠나보낸 유가족과 일선의 동료 경찰 여러분께 진심 어린 위로의 말씀을 전하며, 다시 한번 삼가 고인의 안식과 영면을 기원한다”고 말했다.

조전 낭독을 마친 강 실장은 이 경사 어머니의 손을 잡고 위로했다. 이 경사의 어머니는 “이게 다 무슨 소용인가”라며 “우리 애 혼자 가서 구하느라 (이렇게 됐다). 구명조끼를 줬다면 살 수 있었잖나. 너무 억울하다”고 흐느끼며 말했다.

이에 강 실장은 “오늘(12일) 진상규명단이 설치됐다는 말씀 들으셨을 것”이라며 “끝까지 진상 규명을 위해 고인의 유가족분들에게 충분히 도움이 되도록 최선의 노력을 다하겠다”고 했다.

또한 강 실장은 “외부 자문단까지 다 확인할 수 있도록 하고, 경찰청장에게도 한 점의 의혹이 없도록 조사해 달라고 지시했다”면서 “반드시 진상을 다 조사하겠다”고 했다.

이에 이 경사의 어머니는 “꼭 진실을 밝혀달라”고 재차 호소했다.

이날 강 실장은 이 경사에게 대한민국 옥조근정훈장을 추서했다. 강 실장이 고인의 영정 밑에 훈장을 내려놓자 이 경사의 어머니는 크게 울음을 터뜨렸다.

이 경사는 이날 새벽 인천 옹진군 갯벌에 고립된 중국 국적의 70대 남성 A씨를 구조하기 위해 자신의 구명조끼를 입혀준 뒤 밀물이 들어오는 바다를 빠져나오려다 실종됐다. 이후 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐지만 순직했다.