[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인문화재단(이사장 이상일)은 다음달 25일 용인시문예회관 처인홀에서 최소빈발레단의 신작 공연 ‘코레아의 신부’를 선보인다.

코레아의 신부는 용인문화재단이 순수예술 단체와 협력해 시민들이 생활권 내에서 순수예술 장르의 공연을 접할 수 있도록 추진하는 ‘공연장 상주단체 지원사업’ 의 일환으로 기획됐으며, ‘2025 경기예술지원 공연장 상주단체 지원사업’에 선정돼 경기문화재단과 경기도의 후원을 받아 진행된다. 코레아의 신부는 2023년 상주단체 지원사업에서 쇼케이스로 처음 공개된 이후 2년 만에 전막으로 완성돼 무대에 오르게 됐다.

창작발레 코레아의 신부는 청일전쟁 당시 조선을 구하기 위해 전쟁에 뛰어든 조선 왕자와 그를 사랑한 한 여인의 이야기를 그려내며, 주요 인물들 간의 서정성과 비장미를 극대화한 현대적이고도 이색적인 작품이다.

이 작품을 통해 관객들은 한국 문학의 백미인 시조와 정통 서양음악이 빚어내는 색다른 조화를 접할 수 있을 것이며, 해학적 재미와 함께 한국의 고결한 정신세계를 대표하는 다양한 인물들의 삶을 마주할 수 있을 것이다.

발레단의 단장 최소빈과 단원 김서현이 조선 왕자를 사랑한 여인 ‘다서’ 역을, 조선 왕자 역은 ‘이코노스타소프 막심(Ikonostasov Maxim)’, ‘알렉산드로 세이트칼리예프(Aleksandr Seytkaliev)’가 출연한다.

일본 장군 역에는 ‘이명헌’, 청나라 장군 역은 ‘조승기’가 캐스팅됐다. 또한 유명 발레리노 ‘이원국’이 특별출연해 무대를 더욱 풍성하게 할 예정이다.

최소빈발레단은 용인문화재단 공연장 상주단체로 3년차 활동하고 있다.지난해에 이어 2년 연속 ‘2025 경기예술지원 공연장 상주단체 지원사업’에 선정됐다. 클래식 발레 레퍼토리뿐 아니라 새로운 창작 작업을 통해 발레의 대중화와 독창성을 추구하는 단체다.

공연은 10월 25일 오후 2시와 5시, 총 2회에 걸쳐 진행된다.