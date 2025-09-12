러트닉 “관광비자 입국시킨 현대차 책임” “옛방식 안돼, 비자문제 있으면 전화해라” “미국이 ‘韓대미투자 수익 90% 차지해야” 무역협정 조속한 타결 요구 ‘고강도 압박’

현대차·LG 합작 배터리 공장에서 구금됐던 한국인 근로자 300여 명이 귀국길에 오른 바로 그날, 미국은 한국에 또 다시 고강도 압박 카드를 꺼내 들었다.

하워드 러트닉 미 상무부 장관이 “한국은 무역협정을 수용하거나 관세를 내야 한다”며 방미 중인 김정관 산업통상자원부 장관과 협의를 앞두고 강경발언을 이어갔다. 비자문제와 관련해서도 “근로자를 관광비자로 입국 시킨 현대차에 전적인 책임이 있다”고 주장하며 “한국은 옛날 방식으로는 안되고 비자를 제대로 받으라”고 강도높게 비판했다. 한미 정상회담 이후 한동안 뜸했던 무역협정 타결을 촉구하고 비자 문제까지 겹치면서 한미관계는 또 다시 이중 시험대를 맞았다.

▶한국에 “비자 제대로 비자 받아라”=러트닉 장관은 11일(현지시간) 유튜브에 공개된 미국 온라인매체 악시오스(Axios) 인터뷰에서 “우리는 현대가 미국에서 공장을 짓는 것을 환영한다. 훌륭한 일”이라면서도 “현대차 공장 직원들은 잘못된 비자를 갖고 있었으며 올바른 비자를 받기 위해 나에게 전화를 했어야 한다”고 말했다. 그러면서 그는 “현대차가 관광비자로 근로자들을 데려왔다”며 “급습의 책임이 전적으로 현대에 있다”고 했다.

러트닉 장관은 오히려 “나는 한국 측에 ‘제발 제대로 된 비자를 받으라. 문제가 있으면 내게 직접 연락하라. 내가 크리스티 놈 국토안보부 장관에게 전화해 돕겠다’고 말했다”고 전했다.

이어 그는 “옛날 방식대로는 할 수 없다. 도널드 트럼프 대통령은 제대로 하라고 요구한다”며 “이민이든 근로자든 적절한 절차를 거쳐야 하며 더 이상 규칙을 어길 수 없다”고 덧붙였다.

이같은 러트닉 장관의 발언은 합법적인 단기 상용 비자인 B-1 비자 소지자까지 구금 대상에 포함됐다는 점을 고려하지 않은 발언으로 해석된다.

러트닉 장관은 “이민세관단속국(ICE)의 조치가 해외투자 유치 업무를 방해하는 것 아니냐”는 질문에는 “이번 현대차 습격으로 다른 외국 기업들이 미국에서 투자하는 것을 막을 수는 없을 것이라고 확신한다”고 선을 그었다.

그러나 악시오스는 러트닉 장관의 말처럼 적합한 비자를 얻는 것이 쉽지 않다고 논평했다. 전문직 외국인 근로자를 위한 H-1B 비자는 지원자가 정원보다 수십만 명 더 많아 수요가 공급을 훨씬 앞지르고 있다는 것이다.

회사가 상무부 장관에게 전화해서 규칙을 어기지 않고 충분한 양의 올바른 비자를 받을 수 있는 방법도 전적으로 불분명하다고 짚었다.

앞서 4일 미 이민당국은 조지아주 엘러벨에 있는 현대차·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장을 단속해 한국인 317명을 구금했다. 당국은 무비자 프로그램인 전자여행허가제(ESTA)나 B-1 비자로 입국한 근로자들이 체류 목적을 벗어나 실제 노동에 종사했다고 문제 삼았다. 잔류를 선택한 1명을 제외한 한국인 316명과 외국 국적자 14명은 약 일주일간 구금된 뒤 이날 석방돼 귀국길에 올랐다.

▶“일본은 서명했다”…무역협의 美요구대로 수용 ‘위협’=러트닉 장관은 이날 한국과의 무역협정과 관련해서도 “미국이 한국의 대미투자 수익의 90%를 차지해야 한다”고 고수하며 조속한 타결을 요구했다.

그는 이날 CNBC 인터뷰에서 “한국은 (이재명) 대통령이 워싱턴에 왔을 때 서명하지 않았다. 일본은 서명했다”며 한국을 직접 겨냥했다. 이어 “한국은 협정을 수용하거나 관세를 내야 한다. 선택지는 명확하다”고 압박했다.

러트닉 장관은 일본 사례를 직접 언급하며 비교하기도 했다. 그는 “일본은 5500억 달러를 투자해 LNG 파이프라인을 건설했고, 투자금 회수 전까지 양국 정부가 수익을 절반씩 나누며 이후에는 미국이 90%를 가져간다”고 설명했다. 사실상 “일본은 양보했으니 한국도 선택하라”는 메시지로 읽힌다.

한편 현대차·LG 합작 배터리 공장에서 발생한 한국인 근로자 구금 사태와 관련해 충분한 인력 확보에 영향을 줄 수 있느냐는 질문에는 구체적 답을 내놓지 않았다. 대신 그는 “우리에겐 직업학교와 커뮤니티 칼리지가 필요하다. 주립대도 직업 훈련 프로그램을 시작해야 한다”며 “트럼프 대통령이 하버드대와 논의 중인데, 합의가 이뤄지면 하버드대에 직업학교를 설립하게 할 것”이라고 말했다.

러트닉 장관은 또한 “그들(외국 기업)이 미국에 대규모 공장을 지으려 할 때 그들의 노동자들이 단기 취업 비자인 적절한 비자를 받을 수 있는 방법을 찾고, 미국인을 교육시킨 뒤 귀국하도록 하는 것에 대해 트럼프 대통령은 많은 국가들과 협정을 맺을 거라고 본다”며 “트럼프는 A는 들어와라, B는 미국인을 훈련시켜라, C는 본국으로 돌아가라 등 ABC 원칙을 제시할 것”이라고 밝혔다.

