한국갤럽 9월 2주차 정례 조사 “美 구금 사건 영향으로 추정” 민주 42%·국힘 24% 18%p차 검찰개편안 찬성 51%·반대 37%

[헤럴드경제=안대용 기자] 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 다시 50%대 수치로 하락했다는 여론조사 결과가 12일 나왔다.

한국갤럽이 지난 9~11일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 실시한 조사 결과(9월 2주차 정례 조사)에 따르면 ‘요즘 이재명 대통령이 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지, 잘못 수행하고 있다고 보는지’에 관한 질문(긍정·부정을 답하지 않은 경우 재질문)에 58%가 ‘잘하고 있다’고 답했다.(신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p) 반면 ‘잘못하고 있다’는 응답은 34%로 나타났다. ‘의견 유보’는 8%였다.

이날 발표된 이 대통령 직무수행 지지율은 직전 조사(9월 1주차) 때 63%에서 5%p 하락한 수치다. 이 대통령 지지율은 8월 3주차 56%를 기록한 이후 8월 4주차 59%, 직전 조사 63%로 2주 연속 상승했는데 이번 조사에서 다시 하락하면서 오름세가 꺾인 것으로 나타났다.

이번 조사에서 이 대통령 직무 수행을 긍정적으로 평가한 응답자들에게 그 이유를 물은 결과(‘가중적용 사례수’ 기준 581명, 자유응답) ‘경제·민생’이 14%로 가장 높은 비율을 보였다. ‘외교’가 12%를 기록했고, ‘소통’과 ‘전반적으로 잘한다’가 각각 7%로 나타났다.

이 대통령 직무 수행을 부정적으로 평가한 응답자들(336명)의 경우 ‘외교’가 22%로 가장 높은 비율을 나타냈다. ‘전반적으로 잘못한다’가 8%, ‘과도한 복지·민생지원금’이 7%를 각각 기록했다. ‘경제·민생’, ‘정치 보복’, ‘독재·독단’이 각각 6%로 조사됐다.

한국갤럽은 “부정 평가 이유에서 ‘외교’가 다시 최상위로 부상했는데, 이는 지난 주말 미국 조지아주 배터리공장에서 일하던 한국인 노동자 300여 명이 불법체류 혐의로 체포·구금된 사건 영향으로 추정된다”며 “정부 간 협상을 통해 석방된 이들은 전세기편으로 귀국길에 올랐지만, 초유의 사태에 이목이 쏠렸고 향후 재발 방지책 마련과 대미 투자 관련 제도 개선 필요성도 제기됐다”고 분석했다.

최근 더불어민주당과 정부, 대통령실이 고위당정협의회를 거쳐 정부조직 개편안을 발표하면서 현행 검찰청을 폐지하고 검찰의 기소권과 수사권을 나눠서 담당할 공소청과 중대범죄수사청(중수청)을 신설하기로 검찰 개편안을 공개했는데, 이에 대한 찬반 질문에는 51%가 ‘찬성’ 입장을 밝힌 것으로 나타났다. ‘반대’는 37%로 조사됐다.

정당 지지도 조사에선 더불어민주당 42%, 국민의힘 24%로 각각 조사됐다. 민주당의 경우 직전 조사(9월 1주차) 때 41%였는데 오차범위 내에서 수치상으로 소폭 오른 지지율을 나타냈다. 국민의힘은 직전 조사와 같은 수치를 나타냈다.

개혁신당은 3%로 조사됐고, 당내 성비위 사건 사과 및 후속 조치 미흡 논란으로 지도부가 총 사퇴하고 비상대책위원회 체제가 된 조국혁신당은 2%를 기록했다. 혁신당은 직전 조사에서 4% 지지율을 기록했다. 오차범위 내에 있지만 수치상으로는 하락한 지지율로 집계됐다. 이번 한국갤럽 정례 조사는 지난 7일 혁신당 지도부가 총사퇴한 이후인 9일부터 사흘간 진행됐다. 진보당은 1%로 조사됐다. 무당(無黨)층은 26%였다.

이날 발표된 한국갤럽 정례 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 실시됐다. 응답률은 11.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.