이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’에서 발언하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=안대용 기자] 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 다시 50%대 수치로 하락했다는 여론조사 결과가 12일 나왔다.

한국갤럽이 지난 9~11일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 실시한 조사 결과(9월 2주차 정례 조사)에 따르면 ‘요즘 이재명 대통령이 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지, 잘못 수행하고 있다고 보는지’에 관한 질문(긍정·부정을 답하지 않은 경우 재질문)에 58%가 ‘잘하고 있다’고 답했다.(신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p) 반면 ‘잘못하고 있다’는 응답은 34%로 나타났다. ‘의견 유보’는 8%였다.

[한국갤럽 제공]
이날 발표된 이 대통령 직무수행 지지율은 직전 조사(9월 1주차) 때 63%에서 5%p 하락한 수치다. 이 대통령 지지율은 8월 3주차 56%를 기록한 이후 8월 4주차 59%, 직전 조사 63%로 2주 연속 상승했는데 이번 조사에서 다시 하락하면서 오름세가 꺾인 것으로 나타났다.

[한국갤럽 제공]
이번 조사에서 이 대통령 직무 수행을 긍정적으로 평가한 응답자들에게 그 이유를 물은 결과(‘가중적용 사례수’ 기준 581명, 자유응답) ‘경제·민생’이 14%로 가장 높은 비율을 보였다. ‘외교’가 12%를 기록했고, ‘소통’과 ‘전반적으로 잘한다’가 각각 7%로 나타났다.

[한국갤럽 제공]
이 대통령 직무 수행을 부정적으로 평가한 응답자들(336명)의 경우 ‘외교’가 22%로 가장 높은 비율을 나타냈다. ‘전반적으로 잘못한다’가 8%, ‘과도한 복지·민생지원금’이 7%를 각각 기록했다. ‘경제·민생’, ‘정치 보복’, ‘독재·독단’이 각각 6%로 조사됐다.

한국갤럽은 “부정 평가 이유에서 ‘외교’가 다시 최상위로 부상했는데, 이는 지난 주말 미국 조지아주 배터리공장에서 일하던 한국인 노동자 300여 명이 불법체류 혐의로 체포·구금된 사건 영향으로 추정된다”며 “정부 간 협상을 통해 석방된 이들은 전세기편으로 귀국길에 올랐지만, 초유의 사태에 이목이 쏠렸고 향후 재발 방지책 마련과 대미 투자 관련 제도 개선 필요성도 제기됐다”고 분석했다.

[한국갤럽 제공]
최근 더불어민주당과 정부, 대통령실이 고위당정협의회를 거쳐 정부조직 개편안을 발표하면서 현행 검찰청을 폐지하고 검찰의 기소권과 수사권을 나눠서 담당할 공소청과 중대범죄수사청(중수청)을 신설하기로 검찰 개편안을 공개했는데, 이에 대한 찬반 질문에는 51%가 ‘찬성’ 입장을 밝힌 것으로 나타났다. ‘반대’는 37%로 조사됐다.

[한국갤럽 제공]
정당 지지도 조사에선 더불어민주당 42%, 국민의힘 24%로 각각 조사됐다. 민주당의 경우 직전 조사(9월 1주차) 때 41%였는데 오차범위 내에서 수치상으로 소폭 오른 지지율을 나타냈다. 국민의힘은 직전 조사와 같은 수치를 나타냈다.

[한국갤럽 제공]
개혁신당은 3%로 조사됐고, 당내 성비위 사건 사과 및 후속 조치 미흡 논란으로 지도부가 총 사퇴하고 비상대책위원회 체제가 된 조국혁신당은 2%를 기록했다. 혁신당은 직전 조사에서 4% 지지율을 기록했다. 오차범위 내에 있지만 수치상으로는 하락한 지지율로 집계됐다. 이번 한국갤럽 정례 조사는 지난 7일 혁신당 지도부가 총사퇴한 이후인 9일부터 사흘간 진행됐다. 진보당은 1%로 조사됐다. 무당(無黨)층은 26%였다.

이날 발표된 한국갤럽 정례 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 실시됐다. 응답률은 11.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.


