K-바이오시밀러 허가 세계 1~2위 해외 성공 안착…내수점유율 저조 의사 장려금 등 ‘처방 유인책’ 부족 “약가 정책·환자 인식 개선 시급”

세계적 경쟁력을 자랑하는 ‘K-바이오시밀러(바이오의약품 복제약)’가 정작 내수 시장에선 외면받고 있다.

바이오시밀러 유인책이 부족하다보니 의사들이 바이오시밀러 처방에 소극적인 게 주된 이유로 꼽힌다. 바이오시밀러 산업이 안정적으로 글로벌 경쟁력을 확보하려면 내수시장 활성화가 반드시 선행돼야 한다는 게 업계의 호소다.

글로벌 바이오의약품 시장은 빠르게 성장하면서 국가 간 패권 경쟁이 가속화하고 있다. 글로벌 전체 의약품 시장은 2017년 1만3226억달러에서 2028년 2억1999억달러로 예상되며, 바이오의약품 시장은 2017년 2695억달러에서 2028년 9900억달러로 성장이 예상된다.

향후 10년 내 58개 블록버스터 바이오의약품의 특허 만료로 향후 바이오시밀러 시장이 더욱 활성화할 전망이다. 바이오시밀러는 오리지널 의약품과 임상적 효능은 차이가 없으나 오리지널 의약품 대비 저가에 공급돼 환자의 의약품 접근성을 높이고, 사회적 의료비 부담을 낮출 수 있다.

국내 바이오시밀러는 세계적 수준이다. 2013년 셀트리온이 자가면역질환 치료제 ‘레미케이드(성분명 인플릭시맙)’ 바이오시밀러인 ‘램시마’를 유럽 시장에 처음 출시, 시장에 나온 세계 최초의 바이오시밀러라는 기록을 썼다. 첫 출시 후 약 12년 만인 올 2월, 램시마는 바이오시밀러로 대한민국 1호 글로벌 블록버스터 의약품으로 등극했다.

미국 식품의약국(FDA)에 등록된 한국의 바이오시밀러 허가는 19개로 세계 2위, 유럽 의약품청(EMA)의 허가는 14개로 세계 1위다.

해외 성과에 비해 내수 시장의 영향력은 크게 아쉬운 현실이다. 오리지널 약이 대세를 이루고 있다. 한국이 선진 5대(한국, 유럽, 일본, 중국 미국) 국가 중 가장 낮은 바이오시밀러 특허장벽을 구축하고 있음에도 저조한 것은 제도적 요인이 있다는 의미로 해석된다.

바이오시밀러는 의사의 처방 유무에 따라 판매량이 좌우된다. 독일, 프랑스, 네덜란드, 스웨덴 및 영국 등에서는 의사에게 바이오시밀러의 처방 목표를 제시하고 있다. 독일에서는 바이오시밀러 할당량(40%)이 있고, 프랑스에서는 외래 처방의 70%가 바이오시밀러야 하는 것으로 알려졌다. 네덜란드는 바이오시밀러가 있는 경우 오리지널 제품 처방을 제한한다. 영국, 이탈리아, 스페인, 아일랜드, 독일의 경우 바이오시밀러를 처방하면 인센티브 조치도 있다.

최근 이재명 대통령 주재로 열린 ‘바이오 혁신 토론회’에서도 이와 관련된 애로사항이 거론됐다.

김경아 삼성바이오에피스 대표는 “한국은 바이오시밀러 보급이 미국이나 유럽, 일본에 비해 너무 낮고, 느리다”며 정부의 바이오시밀러 장려 정책을 요청했다.

이어 “장려 정책을 통해 바이오시밀러로 전환하는 제도를 만들거나 처방하는 병원이나 의사에게 인센티브를 제공해야 한다”며 “해외 국가들은 병원 의사들에게도 인센티브를 처방당 제공해 바이오시밀러의 보급률을 높이고 있다”고 덧붙였다.

전문가는 정부의 보건의료 정책 차원에서 바이오시밀러의 약가에 대한 제도를 개선해 환자의 접근성을 높일 필요가 있다고 조언한다.

김태권 한국특허기술진흥원 책임연구원은 논문에서 “장려금, 인센티브 제도 등을 확대해 의사가 바이오시밀러를 처방할 만한 동기를 높일 필요가 있다”며 “환자들의 바이오시밀러에 대한 인식을 개선할 필요도 있다”고 지적했다. 최은지 기자