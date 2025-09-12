건설 업황 기업경기실사지수 35개월간 20년 장기평균 71 미만 2015년 8월 이후 최장 기간 부진 한은총재 “성장전망 0.3%P 낮춘 요인”

국내 건설경기가 35개월 연속 평균 지수를 밑돌고 있는 것으로 나타났다. 지난 2015년 8월 이후 10년 만에 최악의 불황이다. 이는 경제성장률 하락의 최대 요인으로 꼽힌다. 취임 100일을 막 넘긴 이재명 대통령이 경제 성장을 최우선 과제로 삼은 가운데, 건설경기 회복이 급선무라는 목소리가 커지고 있다.

12일 한국은행에 따르면 건설업 업황 전망 기업경기실사지수(BSI) 9월 전망치는 52를 나타냈다. 만약 전망치가 현실화한다면 업황 실적 지수는 8월(54) 대비 오히려 2포인트 더 떨어지게 된다. 3분기 말에도 건설경기가 살아나기는커녕 더 악화하는 셈이다.

전망 BSI는 한은이 기업을 대상으로 향후 경기 전망에 대한 인식을 조사해 수치화한 지표로 0과 200 사이의 값을 가진다. 기준선은 100으로 100 미만이면 부정적인 응답이 그만큼 더 많다는 뜻이다.

특히 건설 업황 지수는 장기 평균과 비교해도 크게 낮다. BSI의 공식 기준선은 100이지만 통상 부정적으로 대답하는 경향이 있어 실질적인 기준선은 장기 평균으로 잡는다. 실제로 관련 통계 개편 이후 BSI가 100을 넘긴 적은 단 한번도 없다. 이에 20년을 장기 평균해 이를 기준선으로 업황 판단의 근거로 사용한다.

한은이 집계한 건설업 지수 장기 평균은 2003~2024년 71로 기록됐다. 최근 건설업 업황 실적 지수는 2022년 9월(71) 이후 8월까지 35개월 동안 단 한 번도 이 수치를 넘지 못했다. 9월 전망이 현실화한다면 36개월 연속 장기 평균 하회다.

이는 2012년 5월(67)부터 2015년 8월까지 40개월 연속 71 하회 이후 처음이다. 앞으로 5개월만 더 이러한 현상이 계속된다면 2009년 8월 관련 통계 개편 이후 역대 최장 기록을 경신하게 된다.

건설업이 살아나지 못하면 저성장 터널서 탈출하는 데 큰 걸림돌이 된다. 애초에 올해 성장률이 0%대로 낮게 전망된 주요인이 건설업 부진이다.

이창용 한은 총재는 “(건설투자 불황이) 올해 성장률 전체에 기여하는 부분이 -1%포인트가 넘는다”며 “(건설투자가) 0%가 되면 성장률이 1.2%포인트가 더 높아져서 올해 성장률이 2.1%가 될 가능성이 있을 정도로 건설경기에 의해서 굉장히 영향을 많이 받고 있다”고 지적했다.

이어 “건설경기가 당초 예상보다 부진한 점은 금년도 성장 전망을 0.3%포인트 정도 낮추는 요인으로 작용했다”고 강조했다. 이에 한은이 밝힌 올해 성장률 전망치는 0.9%에 불과했다. 2% 안팎인 잠재성장률의 절반이 채 안 된다.

여기에 정부가 건설을 경기 부양 수단으로 이용하지 않겠다는 점을 명확히 하면서 건설업의 빠른 회복과 성장률의 단기 반등을 기대하기는 어렵게 됐다. 특히 지방 부동산 침체가 계속될 가능성이 크다.

한은도 11일 통화신용정책보고서에서 “향후 건설투자는 불확실성 완화와 대형 토목공사 진척 등으로 부진이 점차 완화되겠지만, 구조적 하방 요인 영향이 지속되면서 회복 속도는 더딜 것”이라고 설명했다.

홍태화 기자