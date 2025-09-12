GS리테일·BC카드와 10월31일까지 진행

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주은행은 GS리테일, BC카드와 함께 지역경제 활성화와 민생 지원을 위한 ‘민생회복 소비쿠폰 캠페인’을 전개한다고 12일 밝혔다.

이번 캠페인은 10월31일까지 진행하며, 광주광역시 내 GS25 편의점과 KIA타이거즈 구단과의 연계를 통해 소비 혜택과 경품 이벤트를 제공한다.

광주은행 BC카드를 포함한 BC카드(신용·체크 포함) 이용 고객은 광주시에 소재한 GS25 점포에서 민생생활 용품(휴지·라면·맥주 등 11종)을 구매 시 오는 30일까지 최대 25%를 즉시 할인을 받을 수 있다.

KIA타이거즈 홈경기일(기아 챔피언스 데이)에 해당 품목을 결제하면 추가 10%를 GS ALL포인트(최대 5000포인트)로 익월 적립해 주는 혜택도 제공한다.

또한 광주지역 GS25에서 5000원 이상 결제 후 이벤트에 응모한 고객 중 총 1210명을 추첨해 다양한 경품을 제공한다. 응모는 광주은행 Wa뱅크 앱 또는 모바일 웹뱅킹을 통해 할 수 있으며 참여 기간은 오는 22일부터 10월31일까지다.

주요 경품은 ▷KIA타이거즈 동계점퍼 25 어센틱(10명) ▷KIA타이거즈 홈 유니폼 25 어센틱(50명) ▷KIA타이거즈 벨크로 모자 25 어센틱(150명) ▷GS PAY 3000원 할인쿠폰(1000명)이다.

송석현 광주은행 디지털금융센터장은 “이번 캠페인은 민생경제 회복을 돕는 동시에 고객들에게 생활 속에서 체감할 수 있는 실질적인 혜택을 마련했다”며 “앞으로도 지역민과 함께하는 다양한 생활밀착형 이벤트를 이어가겠다”고 말했다.