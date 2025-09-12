[헤럴드경제=신동윤 기자] 인공지능(AI) 전문기업 비아이매트릭스가 전날 서울 코엑스에서 개최되는 ‘리얼 서밋(REAL Summit) 2025’에 참가해 에이전틱(Agentic) AI 기술과 실제 적용 방안을 소개했다고 12일 밝혔다.

‘리얼 서밋’은 삼성SDS가 주최하는 연례 기술 콘퍼런스로 올해 7회째를 맞았다. 올해는 ‘내일의 기술을 내 일의 기술로’라는 주제로, Agentic AI의 발전 방향과 기업 경영 전반에 미칠 영향이 공유됐다.

지난 11일 오후 브레이크아웃 세션에서 비아이매트릭스는 ‘Data First, AI Smart! : DB 데이터를 분석하는 AI Agent와 Ontology 의사결정의 미래’라는 주제로 기업의 AI 기반 DB 데이터 분석 성공 사례와 함께, 다양한 산업군에서 핵심 기술로 자리 잡을 온톨로지(Ontology) 기반 에이전틱 AI를 소개했다.

비아이매트릭스는 ▷금융사 빅데이터 포털 및 시각화 구축 ▷카드 그룹 4개사 통합 데이터 분석 프로젝트 ▷기업의 디지털 혁신 기반을 위한 IT 인프라 구축 등 삼성SDS와 함께 AI 솔루션을 적용해 수행한 주요 협력 사례를 발표해 참가자들의 큰 관심을 모았다.

또한 온톨로지 기반 에이전틱 AI를 활용해 ▷생산 과정에서 발생한 불량 원인 자동 추적 ▷이상 금융 거래 탐지 ▷승진·이직 가능성 등 인재 리스크 분석 ▷민원·행정 서비스 자동화 등 데이터 기반 추론과 의사결정까지 수행할 수 있는 AI Agent 를 쉽고 빠르게 개발할 수 있다는 점을 강조했다. 이에 업계 관계자들의 뜨거운 반응이 이어졌다.

서울 강남구 코엑스 1층 엑스포 현장에는 국내 총판사와 협력사 등 40여 개 기업이 스폰서로 참여해 전시 부스를 운영했다.

비아이매트릭스는 ▷온톨로지 기반 의사결정 지원 에이전틱 AI 개발 플랫폼 ‘트리니티(TRINITY)’ ▷말로 하는 DB 데이터 분석을 위한 생성형 AI 솔루션 ‘G-MATRIX’를 선보였다. 이날 비아이매트릭스 부스를 방문한 참관객들은 다양한 산업 현장에 적용 가능한 비아이매트릭스 AI 솔루션의 활용성과 빠른 개발·도입 가능성에 긍정적인 반응을 보였다.

전규화 비아이매트릭스 상무는 “이번 행사는 기업들에게 에이전틱 AI의 가능성을 공유할 수 있는 뜻 깊은 자리였다”며 “비아이매트릭스는 고객이 에이전틱 AI로 비즈니스 경쟁력을 강화할 수 있도록 실질적이고 차별화된 솔루션을 제공하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.