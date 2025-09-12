[헤럴드경제=민성기 기자] 제21대 국회의원(정의당·비례대표)으로 최연소 타이틀을 달았던 류호정 전 의원이 목수로 생활하고 있는 근황을 전해졌다.

10일 KBS 2TV 생생정보에는 목수로 변신한 류 전 의원의 모습이 그려졌다.

류 전 의원은 방송에서 “당차게 여의도를 누비던 최연소 국회의원에서 초보 목수로 변신한 제 모습에 많이 놀라셨죠”라고 자신을 소개했다. 그는 이어 “9개월차 목수 류호정은 요즘 힘 좀 쓰며 살고 있다”고 했다.

그는 “이전 작업들을 보면 무형의 무언가를 다루는 일이었다. 정책을 만든다는 게 손에 꽉 잡히는 물리적인 결과물이 있는 직군은 아니었지만 나무는 딱 자르면 결과물이 바로 눈앞에 놓인다”라며 “그게 매력적이었다”라고 밝혔다.

그는 현재 9개월 차 초보 목수로 선배 목수를 따라 보고 배우는 중이다.

이날 방송에서는 3시간 동안 직접 만든 고양이 협탁을 공개하며 “항상 숲에 있는 나무, 살아 있는 나무 아니면 완성된 목재만 보다가 제 손끝에서 가공돼 고객들에게 전달되는 사실에 ‘나도 이제 정말 무언가를 만들어 내는 사람이 됐구나’라는 생각이 든다”라고 말했다.

그는 목공을 배우기 시작한 초기부터 사람용 가구보다 고양이용 가구를 연습하는 데 집중했다고 밝히며 자신이 만든 다양한 결과물도 소개했다.

특히 냉장고 옆에 자리한 사방탁자는 그가 처음부터 끝까지 제작했다며 애정을 보이기도 했다.

목수 일을 시작한 것에 대해 “(부모님은)처음에 실제로 ‘다치지만 말아라’하긴 하셨는데 반대는 안했다”며 “정치할 때는 ‘그거 왜 하냐’라고 반대를 심하게 하셨다”고 고백했다.

‘다시는 정치권으로 돌아갈 생각이 없냐’는 질문에 류호정은 “이제 직업을 그만 바꾸고 싶다”고 답을 대신했다.

류 전 의원은 지난 1월 자신의 SNS를 통해 ‘설 즈음 공유하는 근황’이라는 글을 통해 목공 기술을 배우고 있다고 밝힌 바 있으며 이후에도 꾸준히 목수로서의 삶을 공유하고 있다.

2017년 정의당에 입당한 류 전 의원은 21대 총선을 앞두고 정의당 비례대표 경선을 거쳐 1번에 배정됐고, 비례대표 5석을 얻으면서 21대 국회 최연소 국회의원으로 당선됐다.

지난해 1월 정의당을 탈당한 그는 개혁신당에 입당한 뒤 22대 총선에서 경기 성남 분당갑 출마를 선언했으나 후보 등록 마감을 앞두고 포기했다.