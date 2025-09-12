[헤럴드경제=김병진 기자]주요 성수품이 원산지 거짓표시, 미표시 등의 방식으로 부정유통돼 매년 1300여건 이상 적발되고 있는 것으로 나타나 대책 마련이 시급한 것으로 나타났다

12일 정희용 국민의힘 사무총장(경북 고령군·성주군·칠곡군)이 농림축산식품부와 해양수산부에서 제출받은 자료에 따르면 최근 5년간(2020~2024년) 원산지 거짓표시, 미표시 등의 방식으로 부정유통된 16대 성수품이 총 7926건 적발된 것으로 드러났다.

연도별로 부정유통 적발 건수를 보면 ▲2020년 1360건 ▲2021년 1381건 ▲2022년 1864건 ▲2023년 1815건 ▲2024년 1506건으로 나타났다.

최근 5년간 부정유통이 많았던 품목으로는 돼지고기가 3770건으로 가장 많았고 다음으로 ▲쇠고기 1891건 ▲닭고기 1091건 ▲오징어 459건 ▲명태 315건 ▲고등어 99건 ▲갈치 89건 ▲대추 62건 ▲배추 30건 ▲참조기 29건으로 뒤를 이었다.

정희용 사무총장은 “매년 빈발하고 있는 부정유통에 대해서도 철저한 단속이 필요한 상황”이라며 “정부는 추석 성수기를 맞아 시장을 교란하고 먹거리 불안을 심화시키는 농축수산물 부정유통 근절대책 마련에 즉시 나서달라”고 말했다.