용역 중간보고회 통해 지원책 모색 타 지자체 우수사례 공유하며 토론

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군의회 의원 연구단체인 ‘소상공인 지원정책 연구회’(대표 박기홍 의원)가 11일 의사당 1층 세미나실에서 연구용역 중간보고회를 열고 지역 소상공인의 경영활성화 방안을 모색했다.

연구회는 울주 지역 소상공인의 경영환경 개선을 위한 실질적인 지원책 수립을 목적으로 창립해 박기홍 의원을 대표로 노미경(간사)·이상걸·김영철·김상용 의원이 활동하고 있다.

이날 보고회에서는 울주군 소상공인 현황 및 경영환경 분석 자료와 타 지자체 소상공인 지원정책 우수사례 등 용역기관이 조사한 기초자료를 공유했다.

지난 2022년 ‘전국 우수 기초지자체 소상공인 지원 모델’로 선정된 김해시는 코로나19 이후 무이자 긴급경영안정자금 지원과 함께 상권별 맞춤형 회복 프로젝트 추진을 통해 시장·상점가를 중심으로 이벤트, 공동마케팅, 스마트 전환을 시행함으로써 자영업 폐업률을 크게 낮춰 의원들의 주목을 끌었다.

의원들은 사례 등을 공유한 뒤 울주군이 시행 중인 소상공인 정책에 대한 실제 만족도 조사 결과를 바탕으로 기존 정책의 실효성을 높이기 위한 다양한 의견을 나눴다.

박기홍 대표 의원은 “이번 중간보고회는 우리 지역 소상공인들의 현실을 더욱 면밀히 파악하면서 지원정책의 방향을 명확히 하는 시간이었다”며 “심도 있는 정책 수립과 검증과정을 거쳐 지역 소상공인들에게 실질적인 도움을 주는 방안을 마련하겠다”고 말했다.