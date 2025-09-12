[헤럴드경제 = 김상수 기자] 시몬스 침대가 ‘시몬스 현대백화점 미아점’ 리뉴얼 오픈을 기념해 삼성스토어 현대 미아점과 특별 협업 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

현대백화점 미아점은 서울 동북권 핵심 주거 권역을 아우르는 중심 상권에 위치해 있고, 접근성이 뛰어나 유동 인구가 풍부하다. 올해 하반기엔 4000여 세대 규모의 ‘이문 아이파크자이’ 입주가 예정돼 있다.

최근 7층 리빙관을 새롭게 단장하면서 시몬스와 삼성전자를 비롯한 주요 브랜드들도 매장을 새롭게 선보였다.

시몬스 침대는 기존보다 넓어진 매장에 다양한 제품을 비치하며, 소비자들이 더욱 편안하고 쾌적한 환경에서 프리미엄 침대를 경험할 수 있도록 했다. 6년 만에 대규모 리뉴얼을 단행한 삼성전자는 프리미엄 가전과 스마트폰을 아우르는 체험형 공간으로 재구성했다.

시몬스와 삼성전자는 매장 리뉴얼을 기념하고, 혼수 및 이사를 준비하는 고객들에게 더욱 폭넓은 혜택을 선사하고자 특별 이벤트도 마련했다.

시몬스 현대백화점 미아점에서 제품을 구매한 후 SNS나 블로그 등에 삼성스토어 현대 미아점 방문 후기를 남기면 특별 사은품을 증정한다. 여기에 두 매장에서 동시에 제품을 구매하면 추가 혜택을 제공한다. 사은품은 한정 수량으로 선착순 증정하며 소진 시 조기 종료된다.

시몬스 현대백화점 미아점에서는 시몬스가 전개 중인 ‘뷰티레스트 100주년 프로모션’도 만나볼 수 있다. 구매 고객을 대상으로 결제 금액에 상관없이 ‘프리미엄 배송 서비스’를 무료 제공하며, 매주 수요일에는 맞벌이 부부나 1인 가구 직장인 등을 위해 퇴근 후에도 침대를 받을 수 있는 ‘이브닝 배송 서비스’도 운영 중이다.

시몬스 현대백화점 미아점과 뷰티레스트 100주년 프로모션 등에 대한 자세한 내용은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.