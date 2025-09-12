‘아이 러브 마이 바디 챌린지 시즌2’ 마무리 팀 단위 참여로 완주율 상승…시니어 참여도 확대

[헤럴드경제=김광우 기자] 세라젬은 건강 관리 습관을 형성하기 위해 기획한 ‘아이 러브 마이 바디 챌린지 시즌2’를 성황리에 마무리했다고 12일 밝혔다. 특히 참여자 10명중 7명이 체중 감량에 성공하는 등 뚜렷한 건강 개선 효과를 거뒀다.

‘아이 러브 마이 바디 챌린지’는 체험 매장 웰카페&라운지에서 제공되는 헬스케어 측정 서비스 ‘세라체크’를 기반으로 한다. 세라체크는 누구나 부담 없이 방문해 체성분·혈압·스트레스 지수 등을 확인할 수 있는 게 특징이다.

참여자는 4주간 주 1회 이상 체지방률을 측정하고, 감량 수치에 따라 혜택을 받는다. 장기간 신체 변화를 직접 확인하며 생활 습관 개선으로 이어질 수 있도록 설계된 지속형 건강 관리 프로그램이다.

특히 이번 시즌에서는 참여자들의 실질적인 변화가 확인됐다. 프로그램을 완주한 이들 가운데 76%가 체중을 감량, 61%가 체지방을 줄이는 데 성공했다. 단발성 이벤트를 넘어 실질적인 건강 변화를 이끌어내는 프로그램임을 보여줬다는 게 세라젬 측의 설명이다.

성과의 배경에는 새로운 참여 방식과 서비스 접근성 강화가 있었다. 시즌2에서는 매장 코치와 고객이 팀을 구성해 함께 도전하는 그룹형 방식을 도입했다. 웰카페&라운지에서 누구나 쉽게 이용해 볼 수 있는 세라체크 서비스가 결합하며, 참여 진입장벽이 낮아지고 프로그램 확산에 긍정적으로 작용했다.

아울러 4050 연령대의 참여율이 증가했다. 4050 세대의 참여율은 56.3%로 절반을 넘어섰고, 60대 이상도 29.4%를 차지하며 지난해 시즌1 때보다 크게 확대됐다.

참여자들의 반응도 긍정적이었다. 한 참여자는 “체중 감량 이상의 생활 습관 변화를 경험했다”고 말했다. 또 다른 참여자는 “팀원들의 응원이 없었다면 끝까지 도전하기 어려웠을 것”이라며 공동 참여의 의미를 강조했다.

세라젬은 이번 시즌 전국에서 체지방을 가장 많이 감량한 개인 1등에게는 혈액순환 및 근육통 완화 의료기기 ‘셀트론 순환 체어’를 제공했다. 2등과 3등에게는 각각 정수, 냉수, 온수에 알칼리 이온수까지 제공하는 ‘밸런스’, 근육 통증 완화에 도움을 주는 가정용 초음파 의료기기 ‘유리듬S’가 제공된다.

매장별 개인 1등에게는 콜라겐 화장품 ‘매트리콜 세트’를, 팀 부문 상위 1~3등 전원에게는 두피 관리 디바이스 ‘헤어 미라클’과 앰플 세트를 증정한다.

세라젬 관계자는 “참여자의 상당수가 눈에 띄는 건강 개선 효과를 확인했으며, 특히 팀 단위 참여를 통해 완주율과 도전 의지가 크게 높아졌다”며 “아이 러브 마이 바디 챌린지를 고객의 건강한 변화를 이끄는 대표 프로그램으로 발전시켜, 일상 속 건강 관리 문화를 확산시켜 나가겠다”고 말했다.

한편, 세라젬은 웰카페&라운지를 통해 체성분·혈압·스트레스 지수 측정과 웰라이프 멤버십 앱 기반 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다. 또 건강 지침서‘7-HABIT(세븐 해빗)’을 발간해 올바른 생활 습관의 중요성을 알리고, 이를 실천할 수 있는 문화 확산에도 힘쓰고 있다.