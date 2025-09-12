농업유전체학 플랫폼 글로벌 확장 박차

[헤럴드경제=이정환 기자] 그린바이오와 분자진단 전문기업 제놀루션은 지난 11일 영국계 글로벌 생명과학 선도기업 LGC의 진단·유전체 사업부(Biosearch Technologies)와 업무협약(MoU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 LGC의 차세대 핵산 정제 화학기술인 sbeadex™ Lightning을 제놀루션의 자동화 플랫폼 Nextractor® NX-Duo와 키트 솔루션에 적용, 아시아태평양, 유럽, 중동, 캐나다, 중남미 시장을 중심으로 공동 사업을 추진할 계획이다.

이번 협약은 농업유전체 연구소 및 분자육종 분야 연구자들에게 고효율·고순도의 핵산 정제 솔루션을 제공하기 위한 전략적 파트너십이다. LGC의 sbeadex™ Lightning magnetic bead 기반 화학기술과 제놀루션 NX-Duo 플랫폼의 유연한 처리 설계를 결합함으로써 연구자들은 더 높은 처리량과 핵산 순도를 동시에 확보할 수 있다.

LGC는 180년 이상의 역사와 전 세계 14개국에서 법인을 운영하는 글로벌 생명과학 선도기업이다. 2024년 기준 매출액은 1조 3400억원이며 직원 3,800명 중 1100명이 석사 이상의 학위를 보유하고 있다.

제놀루션 관계자는 “LGC와의 파트너십을 통해 NX-Duo 플랫폼의 성능과 활용 범위를 한층 확대할 수 있게 되었다”며 “양사의 기술 융합을 통해 농업유전체 분야의 증가하는 수요에 최적화된 솔루션을 제공할 것”이라고 말했다.