9월 20일 별빛내린천 일대 개최…종이접기 아저씨 ‘김영만’, 가수 ‘백아연’출연 서울시와 협력해 취업멘토링, 청년정책 전시 운영 비롯해 풍성한 볼거리·즐길거리 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 오는 9월 20일 오후 1시부터 7시까지 신림역 별빛내린천 일대에서 제7회 관악청년축제 ‘별별청춘’을 개최한다.

올해로 7회를 맞는 ‘관악청년축제’는 청년의 날을 기념함과 동시에 청년이 가진 가능성을 응원하고 다양한 문화와 경험을 공유하는 장으로 자리잡았다.

올해 역시 ‘청년이 직접 기획하고 실행하는 축제’라는 취지에 맞게, 기획 단계부터 행사 실행까지 관악청년축제 추진위원회가 전 과정에 참여하며 ‘청년친화도시 관악’의 진정한 의미를 실현했다.

특히, 이번 축제는 관악구가 전국 최초 청년친화도시로 지정된 것을 계기로 서울시와의 교류 프로그램을 선보이며 더욱 내실있게 마련됐다.

지난해 서울시 청년축제에서 큰 호응을 얻었던 취업멘토링 ‘커리어부트캠프’의 우수한 노하우를 공유받아 우리 구 청년들의 진로와 취업을 지원하는 부스가 운영된다. 사전에 취업을 준비 중인 청년 135명을 모집, 다양한 직무에 종사하는 현직자 멘토링과 면접용 증명사진 촬영 서비스 등을 제공한다.

또, 관악구와 서울시의 청년 지원 정책을 쉽게 알 수 있도록 한데 모아 소개, 청년들이 정책을 직접 제안할 수 있는 ‘별별정책’ 부스도 운영된다.

이날 별빛내린천 수변무대에서는 다양한 프로그램이 펼쳐진다. 힐링 건강 프로그램인 ‘별별요가’, 청년예술인들이 무대에 올라 재능과 열정을 선보이는 ‘별별루키’가 진행되어 청년문화의 저력을 확인할 수 있다.

청년들과 진솔한 이야기를 나누고 위로와 응원의 메시지를 전하는 토크쇼 ‘청춘톡톡’에는 종이접기 아저씨로 큰 사랑을 받았던 방송인 ‘김영만’이 출연해 청년들의 추억과 감성을 자극한다.

축제의 하이라이트인 ‘청년의 날 기념식’에서는 대한민국 대표 락킹 댄스팀 ‘락앤롤크루’의 활기찬 퍼포먼스를 시작으로, 관악구 청년상 시상 및 청년의 참여로 이뤄낸 ‘전국 최초 청년친화도시’ 지정을 기념하는 뜻깊은 행사가 진행된다.

이어지는 축하무대 ‘별별스타’에서는 감성 발라드 가수 백아연이 출연해 모든 방문객에게 선선한 가을밤의 특별한 감동을 선사할 예정이다.

이외도 축제에는 볼거리와 즐길거리를 풍성하게 마련했다. 별빛내린천을 달리며 청년들의 활력과 열정을 느낄 수 있는 ‘별별러닝’은 지난해 호응에 힘입어 올해 참여 인원을 100명으로 확대했다. 청년 100여 명을 사전에 모집, 별빛내린천을 따라 약 5km 코스를 달린다.

또, 다양한 체험형 부스 ‘별별부스’, 오락과 휴식을 제공하는 ‘별별쉼터’ 등 알차게 준비되어 있다.

박준희 구청장은 “이번 축제는 관악구가 전국 최초 청년친화도시로 지정된 이후 처음으로 열리는 청년축제로서 특별한 의미가 있다”며 “이 축제가 청년들에게는 자신의 꿈과 열정을 나누는 시간이 되고, 주민들에는 청년과 함께 미래를 그려가는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 말했다.