앱 기능 체험과 혜택을 동시에 누리는 참여형 프로모션... 앱 설치만 해도 기념품 증정, 마포순환열차 티켓 인증 시 모바일 쿠폰 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 지역 상권과 관광자원을 하나로 연결한 새로운 플랫폼 ‘마포상생앱’ 출시를 기념해 9월 한 달간 특별 이벤트를 진행한다.

이번 행사는 단순한 앱 홍보를 넘어 구민과 관광객이 직접 앱의 주요 기능을 체험하고 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 마련됐다.

‘마포상생앱’은 도화꽃길, 용강맛길, 레드로드, 합정 하늘길 등 마포의 11대 상권을 중심으로 음식점, 카페, 쇼핑, 병원, 약국 등 생활 밀착형 매장 정보와 인근 관광 명소 정보를 하나로 연결한 앱이다.

특히 마포순환열차버스의 실시간 운행 현황 확인부터 티켓 예매·결제·환불까지 원스톱으로 이용할 수 있으며, 도보 내비게이션과 다국어 음성 안내 기능도 지원해 외국인 관광객 편의성까지 높였다.

이벤트 기간 중 ‘마포상생앱’을 처음 다운로드한 이용자는 앱 설치 화면을 제시하면, 마포순환열차버스 또는 레드로드 R2 관광정보센터(홍익로 22)에서 여권케이스, 캐릭터 자석, 네임택, 하드 캐리어 파우치 중 하나의 관광 홍보기념품을 받을 수 있다.

또한 마포상생앱을 통해 마포순환열차버스 티켓을 구매·사용한 뒤 사용 완료 화면을 캡처해 앱 내 팝업창의 이벤트 페이지(네이버 폼)에 제출하면, 참여자 중 추첨을 통해 200명에게 스타벅스 커피, 배스킨라빈스 아이스크림 등 모바일 쿠폰을 제공한다.

당첨자는 10월 2일 마포구청 누리집에서 확인할 수 있다.

박강수 마포구청장은 “마포상생앱은 단순한 편의 앱을 넘어 지역 상권과 주민이 함께 성장하는 디지털 플랫폼”이라며 “이번 이벤트를 통해 많은 분들이 앱을 직접 사용해 보시고, 다양한 혜택도 챙기며 지역 상권 활성화에도 힘을 보태 주시길 바란다”고 말했다.