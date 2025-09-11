후원받은 청년 취업 후 손편지로 감사의 마음 전달... 아동 학습·심리 지원, 무료 수학교습 등 다양한 참여 이어져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“안녕하세요. 후원자님의 도움을 받았던 ○○○입니다. 학업과 가족 건강 문제로 힘든 시기를 겪던 저에게 매달 보내주신 50만 원은 큰 힘이 되었습니다. 그 덕분에 학업을 이어갈 수 있었고, 이제는 공기업에 취업했다는 기쁜 소식을 전합니다. 진심으로 감사드립니다.”

이는 동대문구 전농2동 희망복지위원회(위원장 김은숙)의 꾸준한 후원 사업이 만들어 낸 따뜻한 결실이다. 지정후원금 지원을 받아 어려움을 이겨낸 청년이 취업에 성공한 뒤 감사 편지를 보내며 ‘희망의 선순환’을 보여준 것이다.

취업 소식을 전한 청년은 후원자에게 손편지와 작은 선물을 전달했고, 후원자 강신지 씨(전농동 소재 송림섬유 대표)는 다시 100만 원의 격려 후원금과 함께 ‘앞으로의 길을 응원한다’는 메시지를 전했다. 작은 나눔에서 시작된 인연이 감사와 응원으로 이어져 더욱 깊은 울림을 주고 있다.

전농2동 희망복지위원회는 주민이 주축이 되어 복지사각지대를 해소하는 ‘이웃돌봄 공동체’다. 지정후원금 지원사업과 ‘우리의 재능에 날개를 달아주세요’ 재능기부 사업을 활발히 이어가고 있다.

지난 7월에는 한 교회의 담임목사가 재능기부위원으로 참여해 다문화 아동에게 학습·심리 지원을 제공했으며, 8월부터는 학원을 운영하는 위원이 저소득 학생에게 주 4회 무료 수학교습을 진행하는 등 새로운 참여도 이어지고 있다.

이필형 동대문구청장은 “이웃이 이웃을 돌보는 인적 안전망인 희망복지위원회를 더욱 활성화해 지역 내 어려운 이웃을 지속적으로 발굴·지원하겠다”고 밝혔다.