실종 6시간 만에 심정지 상태로 발견 병원 이송 후 사망…순직 절차 밟기로 “성실하고 책임감 강해” 동료들 ‘침통’

[헤럴드경제=나은정 기자] 인천 영흥도 갯벌에서 고립된 70대 노인을 구조하다 실종된 30대 해양경찰관이 심정지 상태로 발견됐으나 결국 숨을 거뒀다.

11일 해경에 따르면 중부지방해양경찰청 특공대는 이날 오전 9시 41분쯤 인천시 옹진군 영흥면 꽃섬에서 약 1.4㎞ 떨어진 해상에서 실종된 영흥파출소 소속 이재석(34) 경장을 찾았다. 심정지 상태로 발견된 이 경장은 병원으로 옮겨졌지만 사망했다.

이 경장은 이날 오전 3시 30분쯤 영흥도 갯벌에서 중국 국적의 70대 A씨가 고립됐다는 신고를 받고 현장으로 출동했다. A씨가 발 부위를 다쳐 거동이 불편한 상황에서 이 경장이 자신의 부력조끼를 벗어 노인의 안전을 확보했으나, 당시 성인 머리 높이까지 밀물이 차오르면서 실종돼 6시간여 만에 심정지 상태로 발견됐다.

A씨는 오전 4시 20분쯤 해경 헬기에 의해 구조돼 저체온증을 호소했으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

이 경장은 해병대 만기 제대 후 오랜 수험기간 끝에 2021년 7월 해양경찰 순경 공채를 거쳐 입직했다.

인천해양경찰서 소속 300톤급 경비함정과 영흥파출소에서 근무한 그는 평소 책임감이 강하고 근면 성실한 모습으로 해양경찰교육원 교육생 시절부터 해양경찰교육원장 표창을 받았다. 임용 이후에도 안전 관리 분야 등에서 업무 유공을 인정받아 중부지방해양경찰청장과 인천해양경찰서장 표창을 받기도 했다.

주꾸미 철을 맞아 갯벌 안전 관리 수요가 급증하자 그는 지난 4일 생일에도 연가를 쓰지 않고 근무에 나선 것으로 나타났다. 바쁜 주변 직원들을 배려해 쉬지 않고 직무를 다한 그를 위해 생일 당일에는 직원들이 함께 모여 그의 생일을 축하했다고 한다.

항상 웃는 얼굴로 ‘동료들이 같이 일하고 싶어 한’ 직원이었던 이 경장은 한 달 전 승진할 때에도 파출소장과 팀장이 계급장을 달아주면서 함께 축하한 것으로 전해졌다.

최근 그의 카카오톡에는 “더 좋은 사람이 되자”, “생각만 하지 말고 일단 하자”는 메시지가 남겨져 있어 더욱 주변을 안타깝게 하고 있다.

해경은 이 경장이 갑자기 불어난 바닷물에 휩쓸려 사고를 당한 것으로 보고 구체적인 경위를 조사할 예정이다. 해경 관계자는 “이 경장의 고귀한 희생이 헛되지 않도록 면밀한 조사와 함께 순직 절차를 추진하겠다”고 말했다.