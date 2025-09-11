[헤럴드경제=김유진 기자] 코스피가 3340선을 넘어 장중과 종가 기준 사상 최고치를 연이어 갈아치웠다. 미국발 반도체 훈풍과 이재명 대통령의 대주주 양도세 기준 50억원 유지 시사 발언이 호재로 작용하면서 매수세가 힘을 받았다.

한국거래소에 따르면 11일 코스피는 전 거래일보다 29.67포인트(0.90%) 오른 3344.20으로 거래를 마쳤다. 코스피는 전날 기록한 종가 기준 사상 최고치 3314.53을 하루 만에 다시 썼다. 코스피는 장 초반 3336.60으로 출발해 장중 3344.70까지 치솟으며 전날 기록한 장중 최고치 3317.77도 넘어섰다. 코스피는 이달 2일부터 8거래일 연속 오르며 누적 상승률 6.31%를 기록했다.

이재명 대통령은 이날 취임 100일 기자회견에서 “주식 양도세 납부 대주주 기준을 반드시 10억원으로 낮춰야 한다고 생각하지 않는다”며 사실상 현행 50억원 유지에 힘을 실었다. 이 대통령은 또 배당소득 분리과세와 관련해 “세수에 큰 결손이 없으면서 최대한 배당을 많이 할 수 있도록 설계하는 것이 바람직하다”며 시장 친화적 입장을 보였다.

뉴욕증시에서는 간밤 오라클 주가가 실적 기대감에 급등했다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 상승했고, LG에너지솔루션(2.79%), 한화에어로스페이스(3.93%), 현대차(1.13%) 등 주요 시가총액 상위 종목도 강세를 보였다. 이경민 대신증권 연구원은 “미국에서 AI 인프라와 서버 수요가 다시 부각되면서 중소형 반도체주까지 수급이 확대됐다”고 설명했다.

외국인과 기관은 각각 3488억원, 6977억원을 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 반면 개인은 1조735억원을 순매도하며 차익실현에 나섰다. 한국거래소에 따르면 이날 유가증권시장에서 457개 종목이 상승했고, 412개 종목이 하락했으며, 60개 종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 상승했다. 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 1.76포인트(0.21%) 오른 834.76으로 마감했다. 코스닥은 장중 최고치 836.55, 최저치 831.23을 기록했다. 코스닥은 이달 2일부터 8거래일 연속 오르며 누적 상승률 6.34%를 기록했다. 외국인은 664억원을 순매도했지만 개인과 기관은 각각 466억원, 306억원을 순매수했다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에서는 펩트론(5.42%), 파마리서치(1.87%), 에이비엘바이오(2.43%) 등이 상승했다. 반면 알테오젠(2.67%), 에코프로(1.22%), 삼천당제약(0.23%) 등은 내렸다.

한국거래소에 따르면 이날 상한가를 기록한 종목은 총 6개였다. 코스피에서는 코오롱모빌리티그룹(29.96%)과 코오롱모빌리티그룹우(29.94%)가 상한가를 기록했고, 코스닥에서는 큐라클(29.96%), 한선엔지니어링(29.90%), 빌리언스(29.90%), 한국정밀기계(29.81%)가 상한가를 기록했다. 코칩(22.88%), SK오션플랜트(22.01%), 농심(19.17%) 등은 52주 신고가를 경신했다.

서울 외환시장에서는 원·달러 환율이 전 거래일보다 5.2원 오른 1391.8원으로 마감했다.