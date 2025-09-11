[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국부동산원은 10일 한국부동산원 본사에서 새 정부 부동산 정책 실행을 위한 공공기관 연구원의 역할을 주제로 ‘제4회 부동산 관련 공공기관 연구원 공동세미나’를 개최했다고 11일 밝혔다.

이번 공동세미나는 2021년 12월 체결된 부동산 관련 공공기관 연구원 간 연구 교류 협력 업무협약 이후 매년 이어지고 있으며 REB한국부동산연구원이 주관하고, 6개 기관이 공동 주최해 새 정부 부동산 정책 실행력 강화를 뒷받침하기 위해 마련됐다.

각 연구원은 본 세미나를 통해 ▷소규모주택정비 등과 연계한 빈집 정비방안, ▷한국형 공동주택-아파트의 특징과 장수명 주택 및 그린 모기지 도입의 필요성, ▷인공지능(AI) 시대 부동산 정책과 연구기관 역할 ▷국유재산을 활용한 청년창업 지원, ▷주택 가격 분석 모델 개발 사례 소개, ▷LX 연구원의 주요 성과와 새 정부 부동산 정책 지원 방향을 발표했다.

김근용 한국부동산원 연구원장은 “이번 세미나는 기관별 전문성과 연구성과를 결집하여 정책 현안을 다각도로 진단하고, 국민이 체감할 수 있는 정책 성과로 이어가기 위한 뜻깊은 자리였다”며 “무엇보다 새 정부 부동산 정책이 성공적으로 실행되도록 적극 지원하고, 긴밀한 협력을 통해 동반 상승 효과를 창출해 나가겠다”고 강조했다.