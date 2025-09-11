‘서울시 양성평등정책 어워즈’에서 ‘시민공감상’과 ‘실천상’ 수상 피해자를 고려한 세심한 정책과 지역 안전망 구축으로 현장 투표에서 최다 득표

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 강동구(구청장 이수희)는 최근 서울여성플라자에서 열린 ‘2025 서울 양성평등정책 어워즈’에서 ‘시민공감상’과 ‘실천상’을 동시에 수상하는 쾌거를 달성했다고 밝혔다.

2025년 양성평등주간을 기념하여 서울시여성가족재단이 주관한 이번 행사는 일상에서 직접 경험할 수 있는 양성평등 정책, 미래 지속가능한 사회의 변화를 함께 모색하는 장으로 마련됐다. 이 중 ‘2025 서울 양성평등정책 어워즈’에서는 자치구‧교육청‧서울시 투자출연기관이 추진한 성별영향평가 우수사례 발표와 시민과 전문가 심사를 통해 선정된 공모전 시상식이 함께 진행됐다.

이 어워즈에서 강동구는 ‘스토킹 범죄 예방 및 피해자 지원 사업’을 우수사례로 제출해 전문가 심사를 거쳐 ‘실천상’을 받은 것과 동시에 발표 현장의 100여 명의 시민투표단으로부터 많은 공감과 관심을 받아 최다 득표로 ‘시민공감상’을 수상했다.

강동구의 ‘스토킹 범죄 예방 및 피해자 지원 사업’은 스토킹 범죄에 여성 피해자가 많은 점을 고려해 세심한 정책을 추진한 것이 높은 평가를 받았다.

구는 가정상담센터 내 스토킹 피해자 전담 상담 창구를 신설, 법률·의료·심리 등 여성범죄예방 관련 전문가들이 참여하는 여성안전지역연대를 출범시키는 등 지역 안전 네트워크를 구축해왔다.

이어서 구는 피해자 보호와 돌봄이 가능한 환경을 조성하기 위해 지난 9월 9일 강동구립 가정상담센터를 확장 이전, 하반기 중 여성안전지역연대 회의를 통해 지역사회 안전망과 기관 간의 협력 체계를 지속적으로 강화할 계획이다.

이수희 강동구청장은 “구민 모두가 안심하고 일상생활을 영위할 수 있는 안전한 사회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.