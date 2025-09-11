9월 11일부터 24일까지 진행 TGR 스페셜 메뉴부터 미니카 레이싱까지 다양한 고객 참여형 이벤트 마련

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국토요타자동차는 오는 24일까지 복합 문화 공간 커넥트투에서 고객 참여형 ‘토요타 가주 레이싱 익스피리언스 데이’를 개최한다고 11일 밝혔다.

지난 5월에 이어 두 번째로 열리는 이번 행사는 토요타 모터스포츠 브랜드 ‘토요타 가주 레이싱(TGR)’의 다이내믹한 감성과 주행의 즐거움을 폭넓게 경험할 수 있도록 기획됐다. 특히 커넥트투 전체 공간을 레이싱 트랙 콘셉트로 재구성해, 방문객들이 도심 속에서 생생한 모터스포츠 현장감을 느낄 수 있도록 한 점이 특징이다.

행사 기간 동안 ‘GR 수프라’ 스톡카와 ‘GR86’ 특별 전시, ‘GR86’의 파츠와 특징을 소개하는 브랜딩 월, 그리고 다양한 라이프스타일 아이템을 선보이는 ‘TGR 컬렉션’ 전시가 마련된다. ‘TGR 컬렉션’은 현장 QR코드를 통해 연결되는 ‘YO! TOYOTA!’ 앱에서 구매 가능하다.

또한, 이번 행사를 기념해 ‘TGR 스페셜 메뉴’를 출시한다. 실제 토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀이 즐겨 마시는 음료를 모티브로 한 ▷‘TGR 챔피언스 스무디’와 어린이 고객을 위한 ▷‘TGR 루키 스무디’가 새롭게 제공된다.

‘TGR 레이싱 시뮬레이터 게임’은 TGR 스페셜 메뉴 구매 고객이라면 누구나 참여 가능하며, 랩타임 미션 달성 시 TGR 미니카와 뱃지가 제공된다. 상위 20명에게는 11월에 펼쳐질 ‘2025 오네 슈퍼레이스 챔피언십’ 경기 관람권도 증정된다.

아울러 오는 13일과 20일에 열리는 ‘TGR 미니카 조립 클래스 및 레이싱 대회’는 직접 조립한 미니카로 경주를 즐기는 프로그램으로, 우수 기록자에게는 TGR 스페셜 세트 메뉴가 제공된다. 참가 신청은 커넥트투 네이버 예약을 통해 선착순으로 가능하다.

이병진 한국토요타자동차 부사장은 “이번 행사는 토요타 GR 브랜드의 다이내믹한 매력과 모터스포츠 감성을 고객분들께서 직접 경험할 수 있도록 마련된 자리”라며 “앞으로도 일상 속에서 레이싱의 즐거움과 토요타 GR 브랜드의 가치를 전할 수 있는 차별화된 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

한편, 오는 21일에는 커넥트투에서 ‘2025 오네 슈퍼레이스 챔피언십’ 7라운드 경기가 생중계될 예정이다.