3000억 규모 체코전력공사와 발전기 공급 및 15년 장기서비스 계약

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산에너빌리티는 체코 자회사인 두산스코다파워가 체코전력공사(CEZ)와 테믈린 원전 1·2호기 발전기 교체 사업 계약을 체결했다고 11일 밝혔다. 계약 규모는 총 3000억원대이다.

10일(현지 시간) 체코 프라하 CEZ 본사에서 열린 계약 체결식에는 손승후 두산에너빌리티 파워서비스 BG(비즈니스그룹)장, 임영기 두산스코다파워 법인장, 다니엘 베네쉬 CEZ 대표이사(CEO) 등 각 사 관계자들이 참석했다.

이번 계약은 발전기와 보조기기(BOP) 공급 및 교체 공사와 준공 후 15년 장기 유지보수 등으로 구성됐다. 두산스코다파워가 주계약자로 공사를 총괄하고, 두산에너빌리티는 발전기 기자재 공급과 기술지원을 수행한다.

테믈린 원전 1·2호기(각 1125㎿급)는 체코 남보헤미아주에 위치한 2기 규모의 상업운전 원전으로 CEZ가 운영하고 있다. CEZ는 최소 60년 이상 장기 운영을 위한 원전 현대화 사업을 단계적으로 추진하고 있다. 이번 계약도 그 일환으로 진행되는 사업이다.

손승우 BG장은 “이번 수주는 지난해 두산스코다파워에 발전기 생산 기술 이전 계획을 발표한 이후 첫 성과로서, 체코 에너지 산업에 이바지하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “국제 경쟁 입찰에서 확인된 팀두산의 원전 사업 경쟁력을 바탕으로 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 기회를 넓혀가겠다”고 말했다.