[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대는 올해도 재학생들의 글로벌 기업 취업을 적극 지원하고 해외 기업과 든든한 네트워크를 구축하기 위한 ‘2025 해외취업페어’를 개최했다고 11일 밝혔다.

지난 9~10일 이 대학교 복현캠퍼스 일원에서 열린 ‘2025 해외취업페어’에는 일본 IT·기계·전자·서비스 분야의 17개 기업이 방한해 이 대학교 해외취업반 학생 200여 명을 대상으로 채용면접, 기업설명회, 특별강연 등을 가졌다.

영진전문대는 ‘글로벌 영진! 세계를 무대로 활약하는 인재 양성’을 목표로 2016년부터 매년 자체 해외취업페어(박람회)를 개최해 오고 있다.

올해 행사에는 ▲핫코우오토메이션(자동화장비제조) ▲고가기어제작소(기어제조) ▲일본핏토(방수판 등 건축장비제조) ▲치쿠호오공업(방재자재 제조) ▲큐슈스탭(IT서비스) ▲H&S 파트너스(인재관리 컨설팅 및 서비스) ▲글로벌샤인(인재서비스) ▲브라이자(기계전자 인재 서비스) ▲테크노프로 디자인(기계제조설계) ▲MIC(인쇄장비제조 및 상품마케팅사업) ▲CAL(인재서비스) ▲ISFNET(IT 네트워크) ▲알프스기연(기계전자 인재 서비스) 등 일본 기업들이 대거 참여했다.

대면·비대면 방식으로 동시 진행된 채용 면접과 기업설명회에는 각 기업의 인사 담당자들이 직접 참여해 기업 비전과 채용 조건을 소개했으며 학생들은 기업별 1대1 면접을 통해 전공과 역량을 적극적으로 어필, 일부는 현장 채용으로 이어지는 성과를 거뒀다.

특히 핫코우오토메이션 오노 카즈오 대표는 ‘일본기업에서 필요한 글로벌 인재’를 주제로 특별강연을 진행해 일본 기업이 요구하는 인재상의 핵심 가치와 직무 태도를 구체적으로 전달했다.

행사 기간 중 진행된 한일(韓日) 산학협력협의에서는 해외 기업 대표단과 대학 관계자들이 국제연계주문식교육을 기반으로 한 공동 교육과정 운영, 현장 실습 확대, 장학금 기탁 등 장기적 협력 모델을 심도 있게 논의했다.

또 일본 기업 대표들은 대구 대표 기업인 대성하이텍을 방문해 지역 산업의 경쟁력을 직접 접하며, 한일 비즈니스 협력 방안을 모색했다.

영진전문대는 최근 9년간 총 866명의 해외취업자를 배출했으며 이 중 810명이 일본에 진출했다. 호주, 미국, 중국, 뉴질랜드, 싱가포르 등 다양한 국가로의 진출도 이어지고 있다.

전상표 영진전문대 국제교류처장은 “해외취업페어는 학생들에게 글로벌 무대에 도전할 기회를, 참가 기업에는 우수 글로벌 인재를 만나는 장이 됐다”며 “앞으로도 더 많은 학생이 세계 무대에서 꿈을 실현할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.