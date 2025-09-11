중소유통 점포컨설팅 지원 사업 쉘코퍼레이션 상품 마케팅 지원

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사는 중소벤처기업부, 소상공인시장진흥공단과 함께 ‘2025년 중소유통 점포컨설팅 지원 사업’을 본격적으로 추진한다고 11일 밝혔다. 생활밀착형 점포의 상품 경쟁력을 강화하고, 젊은 소비자 유입을 확대하기 위해 품목을 다양화하는 것이 핵심이다.

올해 사업에 참여하는 소규모 점포는 서울 성수동에 있는 프라나테이블, 프라이데이무브먼트를 비롯해 노마니즘, 베러얼스 제로웨이스트샵 1유로프로젝트점, 스왈로베이커리카페, 제로웨이스트샵 은영상점, 카인드오브썸머 등 7곳이다.

무신사는 지역밀착형 소상공인을 위한 제품을 공급하기 위해 큐레이션 서비스 ‘무신사 어스’에 입점한 브랜드 중 쉘코퍼레이션과 상품 기획 및 마케팅 전반을 협업했다. 쉘코퍼레이션은 하이킹, 백패킹, 트레일러닝 등 아웃도어 활동을 즐기는 여성을 위한 브랜드다.

무신사 어스는 7개 생활밀착 소상공인 점포에서 이날부터 10월 31일까지 쉘코퍼레이션의 패션·잡화 신상품 판매를 지원한다. 점포별 크기와 특징에 맞춘 배치 등 비주얼 머천다이징(VMD)을 강화한다. 무신사 스토어와 연계한 온·오프라인 마케팅도 제공한다.

무신사 관계자는 “소상공인 점포 역량 강화 사업을 통해 지역 점포들은 새로운 상품 소싱과 유통의 기회를 경험할 수 있을 것”이라며 “중소 규모 브랜드가 무신사 인프라를 활용해 좋은 제품을 선보이고 신규 판로를 개척하도록 돕겠다”고 말했다.