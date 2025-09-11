향후 3년간 50만 달러 기부

[헤럴드경제=전새날 기자] BGF리테일은 유니세프 ‘사랑의 동전 모으기 캠페인’을 통해 모은 기부금으로 몽골의 친환경·고효율 게르(Ger) 설치 지원 사업을 펼쳤다고 11일 밝혔다.

BGF리테일은 이달 9일 CU 가맹점주, 유니세프 한국위원회와 함께 몽골을 직접 방문해 친환경·고효율 게르 지원 사업의 성과를 점검했다. 또 현지 기후변화 전문가들을 만나 향후 협력 방안을 논의했다.

기후변화 대응 활동에 참여하고 있는 몽골 청소년들과 함께 봉사활동을 펼치고, 자치구 관계자들을 만나 몽골의 대기오염 저감 대책과 청정 기술 회의도 했다.

몽골은 극심한 대기 오염과 기후 위험이 사회적 문제로 대두되고 있다. 특히, 이동식 게르에서 석탄 난로를 사용하는 몽골의 전통 난방 방식으로 인해 아동들의 건강이 큰 위협을 받고 있다.

BGF리테일은 2021년 ‘몽골 친환경·고효율 게르 설치 사업 지원 업무협약’을 체결해 1560개 가구와 9개의 유치원에 ‘친환경 고효율 난방 솔루션(CHIP)’ 설치를 지원해 아동들의 거주 환경을 개선하고 있다.

이를 통해 탄소 배출 저감과 미세먼지 감축 효과를 얻고 있다. 특히, 6개 현지 기업이 관련 부품 생산 및 유지보수 서비스 역량을 확보해 지역 일자리 창출에도 크게 기여하고 있다.

BGF리테일은 사업의 성과를 확인하고 사업 지원을 연장했다. 유니세프 한국위원회를 통해 향후 3년간 50만 달러를 기부해 몽골 내 1000개 이상의 가구와 유치원 10곳에 친환경·고효율 게르 설치를 지원하게 된다.

기부금 중 일부는 BGF리테일이 지난 2011년부터 펼치고 있는 ‘사랑의 동전 모으기 캠페인’을 통해 마련해 의미를 더했다. 전국 CU에 비치된 사랑의 동전 모금함에는 연평균 2억원 이상이 모이고 있다. BGF리테일은 가맹본부로서 그 뜻을 함께하기 위해 프로젝트마다 1억원을 추가 기부하고 있다.

기부금은 몽골 친환경·고효율 게르 설치, 베트남 아동 친화 도서관 건립 등 전 세계 도움이 필요한 어린이들을 위해 쓰이고 있다.

CU삼성1호점 김영숙 점주는 “앞으로도 사명감을 가지고 CU와 유니세프가 함께 하는 동전 모금함 활동을 홍보해 더불어 사는 세상을 만드는 데 힘을 보탤 것”이라고 말했다.