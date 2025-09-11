[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대한민국시장·군수·구청장협의회(대표회장 조재구 대구 남구청장)는 10일 청주 엔포드호텔에서 ‘민선8기 4차년도 제1차 공동회장단회의’를 개최했다.

이날 회의에서 협의회는 지난달 13일 발표된‘국정과제 계획’에 포함된 협의회 정책과제에 대해 보고했다.

정부의 5대 국정목표, 123개 국정과제 중 협의회가 제안한 국세의 지방이양, 교부세 법정률 인상, 지방소멸대응 기금 확대, 포괄보조금제 도입 등 직접반영 과제 4개와 유사연계 과제 8개 등 총 12개 과제가 채택되는 성과가 있었다고 밝혔다.

조재구 대표회장은“기초지방정부가 체감하는 성과가 나타날 수 있도록 이재명 정부가 적극적인 의지를 가지고 구체적 로드맵 제시 등 속도감 있는 추진을 강력히 요청한다”며 정부의 대처를 촉구했다.

한편 이날 회의에서는 가뭄 피해로 어려움을 겪고 있는 강릉시에 대해 협의회 차원의 지원을 긴급하게 결정했다.

협의회는 재난지원금으로 500만원을 지원하고 가뭄극복 과정에서 지방의 과도한 부담, 인프라 구축을 위한 국가지원 및 수자원에 대한 협력 체계와 관련한 제도개선 사항도 적극 추진해 나가기로 했 다.

조 회장은 “강릉 지방의 가뭄이 장기화되서 상황이 심각한데 주민생활과 지역경제에 많은 어려움을 겪고 있어 매우 안타깝다. 강릉 가뭄은 한 지역의 문제가 아니라 우리 모두의 문제”라며 “중앙정부의 적극적인 지원은 물론, 전국 자치단체도 강릉 가뭄 위기가 조속히 극복될 수 있도록 다 함께 참여해 주민들의 고통을 나누어 줄 것을 당부드린다”고 말했다.