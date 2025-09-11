7% 할인 구매…18일 오전 10시부터 발행 시작 추석 물가 부담 완화·지역경제 활성화 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 다가오는 추석을 맞아 18일 오전 10시부터 총 90억 원 규모의 ‘은평사랑상품권’을 발행한다.

이번 상품권은 서울페이플러스(+) 모바일 앱을 통해 7% 할인된 금액으로 구매할 수 있다. 1인당 월 구매 한도는 50만 원이며, 보유 한도는 최대 150만 원이다. 구매한 상품권은 은평구 내 은평사랑상품권 가맹점에서 사용이 가능하며, 가맹점 위치는 서울페이플러스 앱에서 손쉽게 확인할 수 있다.

은평구는 지난 1월 71억 원, 3월 35억 원 등 총 106억 원 규모의 상품권을 발행해 전량 판매를 기록했다.

특히 사용률이 88%를 넘어서는 등 주민과 소상공인 모두에게 높은 호응을 얻은 바 있다.

구는 이번 상품권 발행을 통해 추석 명절 물가 부담을 완화, 지역 내 소비 촉진을 통해 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다.

김미경 은평구청장은 “은평사랑상품권은 소상공인에게는 수수료 부담을 덜어주고, 주민에게는 생활 물가 부담을 낮추는 든든한 지원책이 될 것”이라며“상품권을 활용해 따뜻하고 풍성한 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.