[헤럴드경제=이명수 기자] HD현대중공업과 HD현대미포, HD현대삼호 등 HD현대 조선 3사 노동조합이 올해 임금 협상에 진전이 없자 10일 또다시 공동 파업을 했다.

HD현대중공업 노조(민주노총 금속노조 현대중공업지부)는 이날 오전 9시부터 7시간 부분 파업을 벌였다. HD현대미포 노조와 HD현대삼호 노조는 이날 오후 1시부터 4시간 부분 파업을 했다.

이들 조선 3사 노조의 공동 파업은 올해 들어 두 번째다.

HD현대중 노사는 지난 7월 18일 마련한 기본급 13만3천원(호봉승급분 3만5천원 포함) 인상안이 조합원 총회에서 부결된 이후 교섭에 큰 진전은 없는 상황이다.

노사는 여전히 임금 인상 방식과 규모를 두고 줄다리기 중이다.

백호선 HD현대중 노조지부장은 이날 파업 시작 후인 오전 9시 45분께 울산 조선소 내 높이 약 40m인 턴오버 크레인(선박 구조물을 뒤집는 크레인)에 올라가 고공 농성에 돌입했다.

백 지부장은 “임금 협상의 돌파구를 마련해야 하는 결심을 하지 않을 수 없었다”며 “고공 농성으로 최고 경영자의 결단을 끌어내겠다”고 말했다.

이어 “회사는 미포조선을 합병하고, ‘마스가’(MASGA) 프로젝트 실현 구상으로 세계적 선박 건조 기업으로의 위상을 높이는 가운데에서 그것을 이루어낸 구성원들과 조합원에 대한 예우와 보상은 찾아볼 수 없는 것이 매우 안타깝다”고 덧붙였다.

고공 농성 직후 농성장 주변을 지키려는 조합원들과 회사 측 경비요원들 사이에 충돌이 발생하기도 했다.

노조는 이 과정에서 여성 조합원 1명이 경비요원 팔꿈치에 얼굴을 맞아 병원으로 이송됐다고 밝혔다.

회사 측도 직원 2명이 조합원으로부터 폭행당했다고 주장하고 있다.

이처럼 갈등이 심해지자 백 지부장은 총파업을 선언했으며, 노조는 오는 11일부터 무기한 전면 파업에 들어가기로 했다.

HD현대미포와 HD현대삼호는 사측이 아직 협상안을 제시하지 않은 상황이다.

두 회사는 HD현대중의 상황을 지켜보며 교섭 속도를 조율 중인 모습이다.

HD현대중 노조는 오는 12일에는 HD현대 계열사 노조와 함께 경기도 성남 소재 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)를 찾아가는 상경 투쟁을 할 계획이다.

HD현대중 노조 관계자는 “회사가 1차 안보다 진일보한 2차 안을 내놓아야 한다”며 “공정한 성과 분배를 위해 계속 투쟁하겠다”고 말했다.