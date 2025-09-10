민주당 특위 의혹 제기에 반박

[헤럴드경제=유혜림 기자] 서울시는 12·3 비상계엄 당시 행정안전부보다 먼저 시청 청사 폐쇄를 지시해 계엄에 동조했다는 여당의 의혹 제기에 대해 “왜곡된 주장”이라며 반박했다.

서울시는 10일 이민경 대변인 명의 입장문을 통해 “민주당에서 주장하는, 서울시가 계엄 사태와 관련해 행정안전부보다 앞서 자치구 등에 ‘청사폐쇄 통제’ 전파를 했다는 내용은 사실무근”이라며 “서울시는 당일 청사를 폐쇄한 적이 없다”고 밝혔다.

시는 “12월 3일 오후 11시 25분 행안부로부터 유선 전화로 ‘청사 내 폐쇄 및 출입자 통제’라는 지시 및 전달 사항을 받았다”며 “이를 기계적으로 당직실 근무 매뉴얼에 따라 당직 연동시스템으로 12월 4일 0시 9분 자치구 등에 전달한 것”이라고 설명했다.

이어 “시는 이런 상황에서 청사 폐쇄를 한 적이 없고, 시청 출입기자들도 자유롭게 청사를 출입했다”며 “13명의 언론인이 출입한 것이 전자기록으로 확인된다”고 했다.

시는 “오 시장은 계엄 보도를 접하고 직접 운전해 12월 3일 오후 11시 19분 시청에 도착, 긴급 간부회의를 열어 ‘계엄 반대 및 즉각 철회’ 입장을 정하고 입장문을 발표했다”면서 “국민의힘 자치단체장 가운데 가장 먼저 계엄 반대 및 철회 입장을 밝힌 것”이라고 강조했다.

그러면서 “민주당은 사실과 다른 무리한 정치 공세를 즉각 중단하라”고 요구했다.

앞서 민주당 내란특검대응특별위원회는 서울시와 행안부가 국회에 제출한 자료를 근거로 “서울시가 행안부의 지시가 있기 약 40분 앞서서 지시 사항을 전파했다”고 주장하면서 행안부의 감찰을 촉구했다.