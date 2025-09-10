10일 ‘제72주년 해양경찰의 날’ 축사

[헤럴드경제=이용경 기자] 이재명 대통령이 10일 제72주년 해양경찰의 날을 기념해 흔들림 없는 해양주권 수호를 당부했다.

해양경찰청은 이날 오후 인천시 연수구 송도청사에서 김용진 청장과 직원, 순직자 가족 등 400여명이 참석한 가운데 ‘제72주년 해양경찰의 날 기념식’을 열었다.

이 대통령은 영상 축사에서 “거친 파도를 이겨내며 헌신하는 1만 3000여 해양경찰 모두에게 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “주변국 수준의 해양경찰력 보강을 통해 해양권익과 해상교통로 안전을 확보하고 국제해양질서를 선도해 나가야 한다”고 강조했다.

이어 “국민의 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 제1책무”라며 “국민이 안심하고 바다를 누릴 수 있도록 해양경찰이 보다 강인해지기를 기대한다”고 밝혔다. 이 대통령은 그러면서 “해양경찰이 자부심과 긍지를 느끼며 일할 수 있도록 처우개선 등 지원도 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.

김 청장도 “해양경찰은 미래를 준비하는 강인하고 반듯한 조직으로 거듭나겠다”며 “국민의 행복을 위해 국민 곁에서 함께하는 해양경찰이 되겠다”고 말했다.

해양경찰의 날은 1996년 9월 10일 해양영토의 범위를 선포한 ‘배타적 경제수역법’의 시행일을 기념해 2013년 법정 기념일로 제정됐다. 특히 해양주권 수호의 중요성을 널리 알리고 해양안전 의식을 높이기 위해 매년 기념식을 열고 있다.