유통·물류 분야서 AI 대전환 혁신 선도 “자동화 로봇 등 최첨단 AI 혁신 가속화”

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡이 국내 제조업의 인공지능 대전환(AX) 추진을 위해 정부가 구성한 민관 합동 위원회인 ‘제조업 AX 얼라이언스’에 참여한다고 10일 밝혔다.

AI(인공지능)가 제조업의 미래 먹거리와 핵심 성장동력으로 급부상한 가운데, 쿠팡은 유통·물류 산업의 AI 대전환을 이끌 주요 기업으로서 AI 기술 기반 혁신을 선도할 방침이다.

제조 AX 얼라이언스는 AI 팩토리·AI제조서비스·자율주행차·휴머노이드 등 업종별 10가지 얼라이언스로 구성된다. 각 얼라이언스에선 업종 대표 기업과 AI 전문가, 학계가 머리를 맞대고 AI 대전환을 위한 규제 혁파 및 제도 개선 방안, 혁신 프로젝트 등을 논의한다.

쿠팡은 유통·물류 얼라이언스에서 정기적으로 활동하게 된다. 쿠팡은 지난 4월 산업부가 발족한 ‘유통-AI 얼라이언스’에 참여해왔다. AI·로봇·자동화 등 최첨단 기술을 활용한 풀필먼트센터 업무 효율화 방안 등 유통·물류에 다양한 AI 기술을 접목한 사례를 공유해왔다.

쿠팡은 AI 기반의 최첨단 자동화와 로보틱스 기술 등을 풀필먼트(통합물류) 현장에 빠르게 도입하며 ‘미래형 물류’의 패러다임을 제시해왔다. 지난 2023년 문을 연 아시아 최대 규모의 대구 풀필먼트센터와 지난해 준공한 광주첨단물류센터 등 주요 물류 인프라 시설에 무인 운반 로봇(AGV), 소팅 로봇(sorting bot), 디팔레타이징 로봇 같은 최첨단 AI 기반 기술들을 대거 확대 중이다.

특히 올해 들어 주요 거점 풀필먼트센터에서 AI 기술을 기반으로 자동화율을 빠르게 높이고 있다. 무거운 물건을 운반해주거나 들어주는 자동화 AI 로봇 확대를 통해 효율성을 제고하고 직원 업무량을 절감하고 있다.

쿠팡 관계자는 “유통 물류 분야의 AI 대전환이 성공리에 추진될 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠다”며 “테크 기반의 혁신 기업으로서 글로벌 시장과 경쟁할 수 있는 AI 기술 기반의 물류 및 고객서비스 혁신에 속도를 내고 지역 중소상인과의 상생협력도 더욱 강화할 것”이라고 말했다.