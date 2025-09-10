한은, 금융시장 동향 발표 8월말 주담대 3.9조 늘어

'6·27 가계대출 규제'에도 불구하고 8월 은행 가계대출이 4조원 넘게 늘어난 것으로 나타났다. 규제에 앞서 늘어난 주택 거래가 시차를 두고 가계대출 증가세로 나타나고 있는 것으로 풀이됐다.

10일 한은이 발표한 ‘금융시장 동향’에 따르면 8월 말 기준 예금은행의 가계대출(정책모기지론 포함) 잔액은 7월 말보다 4조1000억원 많은 1168조3000억원을 기록했다.

지난 6월 6조2000억원에 이르던 가계대출 증가 폭은 6·27 대책 이후 7월 절반 이하인 2조7000억원으로 줄었다가 8월 다시 4조원대로 늘었다.

대출 종류별로는 전세자금 대출을 포함한 주택담보대출(930조3000억원)이 3조9000억원 늘었다. 신용대출 등 기타 대출(237조1000억원)은 3000억원 불었다.

박민철 한은 시장총괄팀 차장은 “주택담보대출의 경우 5∼6월 늘어난 주택 거래가 시차를 두고 반영되면서 주택구입목적 대출을 중심으로 증가 폭이 7월 3조4000억원에서 8월 3조9000억원으로 확대됐다”고 설명했다.

최근 발표한 ‘9·7 부동산 대책’에 대해서는 “시간을 두고 효과를 지켜봐야 한다”고 말했다. 박 차장은 “최근 서울 집값 상승에 공급부족 우려 등이 반영된 만큼, (공급 대책이) 주택시장 불안 완화에 도움이 될 것으로 본다”며 “차질 없이 추진되는 것이 중요할 것”이라고 설명했다.