[헤럴드경제=김용훈 기자] 국제통화기금(IMF)이 오는 11일부터 24일까지 한국에 대한 2025년도 연례협의를 실시한다. 이번 협의는 IMF 협정문(Article IV)에 따른 절차로, 한국 경제 전반을 점검하고 새 정부의 정책 기조에 대한 의견을 교환하기 위해 마련됐다.

10일 기획재정부에 따르면 라훌 아난드(Rahul Anand) 단장을 포함한 7명의 IMF 미션단은 기재부와 한국은행, 금융위원회, 금융감독원 등 주요 경제·금융 당국을 비롯해 문화체육관광부, 산업통상자원부, 보건복지부, 국토교통부, 중소벤처기업부 등 관계 부처와 잇따라 면담을 진행한다.

또 한국개발연구원(KDI), 대외경제정책연구원, 산업연구원, 한국조세재정연구원 등 정책연구기관과 민간기업도 방문해 경제 상황과 전망, 정책 현안을 논의할 예정이다.

이번 연례협의는 금융·재정 건전성, 산업정책, 복지·고용 등 광범위한 분야를 아우르는 일정으로 짜였다. 특히 23일에는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관과 면담이 예정돼 있으며, 24일 오전 10시 정부서울청사에서는 미션단이 기자회견을 열어 협의 결과를 설명한다.