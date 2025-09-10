기업·대학·연구기관 1000여곳 참여 정부, 예산·펀드·인프라 총력지원…내년 산업부 AI 예산 1.2조원 ‘2배↑’

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 인공지능(AI)을 제조 산업 현장에 적용해 2030년까지 100조원 이상의 부가가치를 창출하겠다는 목표를 제시했다.

이를 위해 국내 주요 1000여개 기업·대학·연구기관이 참여하는 초대형 협의체가 꾸려져 10개 분과별로 활동하며 제조 현장에 AI 확산을 주도한다.

산업통상자원부와 대한상공회의소는 10일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 ‘제조 AX 얼라이언스’를 공동 출범했다.

산업부는 “우리나라는 세계 최고의 제조 기업을 보유하고 있지만 글로벌 경쟁력을 갖춘 AI 기업은 부족하고 AI 탑재 상품과 서비스 개발은 더디다”며 “기업 간 협력을 촉진하기 위해 기업 수요에 맞는 연구개발(R&D) 예산, 펀드, 인프라 등을 집중 지원하겠다”고 밝혔다.

정부는 이날 출범한 얼라이언스 활동을 통해 2030년까지 제조 AI 전환(M.AX)을 통해 100조원 이상의 부가가치가 창출될 것으로 예상했다.

이를 위해 10개 산업 분과별 얼라이언스가 활동을 시작한다. 김정관 산업부 장관과 최태원 대한상의 회장이 공동 위원장을 맡아 민관 협력을 이끈다.

10개 얼라이언스는 ▷AI 팩토리 ▷AI 제조서비스 ▷AI 유통·물류 ▷자율주행차 ▷휴머노이드 ▷자율운항선박 ▷AI 가전 ▷AI 방산 ▷AI 바이오 ▷AI 반도체 등 분과로 구성됐다.

각 분과는 업종별 대표 제조기업과 AI 전문기업, 부품·소재 기업, 대학·연구기관이 참여해 데이터를 공유하고, 공동 기술 개발을 추진한다.

AI 팩토리 분과의 경우 LG전자, 현대차, 포스코, 대한항공, SK에너지, LIG넥스원 등 대기업과 AI 설루션 기업, 로봇 기업, 학계, 전문가 등이 함께 참여해 2030년까지 AI 팩토리 500개 보급을 목표로 제조 특화 AI 개발에 나선다.

이마트, 롯데마트, 현대백화점 등이 참여하는 AI 유통·물류 분과는 2028년 유통·물류 지능화 매장 테스트베드 구축을 목표로, 현대차, HL만도, LG전자 등이 참여한다.

AI 제조서비스 분과는 2030년 제조업 AI 활용률 70% 달성을 목표로, 휴머노이드 분과는 2029년 휴머노이드 연 1천대 이상 양산 돌입을 목표로, 자율주행차 분과는 2028년 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 플랫폼 공급을 목표로 각각 활동한다.

정부는 얼라이언스 활동 지원을 위해 올해 산업부 AI 관련 예산을 얼라이언스 주요 프로젝트에 최대한 배정할 계획이다.

내년도 산업부 AI 관련 예산도 올해(5651억원)의 두 배 이상인 1조10347억원으로 증액했으며 내년 예산 편성 시에도 M.AX 얼라이언스 제안 과제를 최우선 반영할 방침이다.

또한 국민성장펀드 등 민관 펀드를 활용해 대규모 자금을 조달하고, AI 테스트베드와 가상 시뮬레이션 환경, 그래픽처리장치(GPU)와 데이터센터 등 인프라를 지원한다.

과학기술정보통신부가 추진 중인 국가 AI 컴퓨팅센터와도 연계해 기업들의 R&D 환경을 강화한다.

AI 모델 개발 및 AI 적용 제품·서비스 상용화에 걸림돌이 되는 규제는 적극 개선하고, 산업인공지능전환촉진법(가칭)을 제정해 얼라이언스 활동 지원 기반을 마련한다.

김정관 장관은 출범식에서 “1천개가 넘는 대표 기업이 자발적으로 참여한 것은 제조 AX가 기업 생존의 문제라는 절박함을 반영한 것”이라며 “우리 제조업의 강점을 바탕으로 협력 시너지를 극대화해 2030년까지 제조 AX 1등 국가로 도약하겠다”고 말했다.