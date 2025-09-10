[헤럴드경제=한지숙 기자] 서울 관악구에서 초등학교 여학생을 상대로 약취를 시도한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 관악경찰서는 60대 A 씨를 미성년자약취미수 혐의로 입건할 예정이라고 10일 밝혔다.

A 씨는 전날 오후 3시쯤 서울 관악구에서 학원을 가던 초등학생 B 양에게 “애기야 이리와”라고 말하며 손을 낚아채려 했던 것으로 조사됐다.

B 양 부모의 신고를 받고 출동한 경찰에게 A 씨는 “평소 아이들을 보면 발레를 하라는 말을 하는데 무엇이 문제인가”라며 범행을 부인한 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨 등을 상대로 정확한 사건 경위를 파악할 계획이다.

같은 날 제주에서도 초등학생을 유인해 끌고 가려던 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

제주 서귀포경찰서는 미성년자약취유인 미수 혐의로 30대 남성 C씨를 붙잡아 조사하고 있다고 이날 밝혔다.

C씨는 전날 오후 2시 40분쯤 서귀포시 중문동의 한 초등학교 인근 도로변에서 초등학생 D양에게 구경거리를 보여준다며 “알바할래?” 등의 말로 유인해 차에 태우려 한 혐의를 받는다.

D양이 거부하며 차량 번호를 보려고 하자 C씨는 곧바로 도주한 것으로 알려졌다.

D양의 신고를 받고 출동한 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 3시간여 만에 C씨를 긴급체포했다.

회사원인 C씨는 과거 추행 등 전과가 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 C씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이다.

앞서 지난 8일 경기도 광명시에서도 귀가하던 초등학교 여학생을 끌고 가려 한 10대 고등학생이 붙잡혔고, 지난달 28일에는 서대문구 홍은동에서 20대 남성 3명이 차를 타고 초등학교 주변을 맴돌며 초등학생들을 유괴하려 한 사건이 발생하기도 했다.