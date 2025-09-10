[헤럴드경제=민성기 기자] 김재섭 국민의힘 의원은 10일 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨에 대해 “부정선거 앵무새, 계몽령 앵무새한테는 먹이를 주면 안 된다”며 “장동혁 국민의힘 대표도 전한길을 버린 것 같다”고 주장했다.

김 의원은 이날 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’과 인터뷰에서 “처음에 장 대표가 당선됐을 때 ‘전한길이 이제는 당의 중책을 맡는 것 아니냐’는 말까지 나돌았다. 그런데 (장 대표가) 바로 거리두기를 시도하면서 의병이라는 표현을 쓰셨던 걸로 기억한다”며 이같이 밝혔다.

앞서 장 대표는 취임 후 한 인터뷰에서 “의병이 전씨에게 가장 잘 맞는 옷”이라며 당직 기용에 선을 그은 바 있다.

김 의원은 “‘(전씨에게) 당 바깥에서 활동하시라’고 손절하는 느낌이 들었고 이후에도 먹이 금지를 하고 있는 느낌처럼 보인다”고 평가했다.

장 대표의 ‘한동훈 전 대표와는 정치를 함께 못 한다’는 취지의 발언과 관련해선 “처음에 장동혁호가 출범하고 나서 이른바 찬탄파들과 같이 할 수 없다, 징계 내지는 쫓아내겠다는 이야기들을 했다”며 “(그런데 지금은) 오히려 전한길을 멀리하고 이른바 친한계 내지는 찬탄파 의원들을 그렇게 배척하려고 하는 것 같지는 않다”고 했다.

이어 “조경태 의원 등이 (당대표 취임 첫날부터) 매섭게 비판을 첫날부터 많이 했었는데 전혀 징계 여부나 윤리위 회부가 지금은 없다”며 “조금 조금씩 뭔가 선거 때의 모습과는 다른 모습을 보여주려고 노력을 하시는 것 같다”고 했다.

향후 진로에 대해선 그는 “장 대표가 내년 지방선거를 앞두고 중도 확장 내지는 외연 확장을 굉장히 많이 해야할 텐데 과거 선거 때 했었던 여러 가지 포지션 때문에 발이 많이 묶여 있을 거고 공간이 크지는 않을 것”이라고 말했다.