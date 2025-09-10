[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)이 올해도 전국 사회복지시설을 대상으로 한 ‘차량나눔’ 사업을 이어간다고 10일 밝혔다.

그룹은 조현범 회장의 ESG 경영 철학에 따라 모빌리티 특성을 살린 사회공헌 활동을 지속적으로 전개하고 있으며, 차량나눔 사업은 교통 약자를 돕고 복지 사각지대를 해소하기 위해 2008년부터 추진해온 사회공헌 활동이다.

지난해까지 승합차·전기차 등 총 642대를 지원했고, 올해 상반기에는 소외계층에 차량을 기증하고 이를 공유 플랫폼에 등록해 수익을 창출해 소외계층의 자립을 지원하는 ‘차량나눔 2.0’ 프로그램을 처음 도입했다.

하반기에는 현대차 스타리아 승합차 15대를 사회복지시설에 기증하며, 이 중에는 어린이 통학용 스타리어 킨더와 휠체어 리프트 장착 차량도 포함된다.

이번 차량나눔 사업도 초록우산과 함께 진행하며, 차량 지원을 희망하는 기관은 오는 15일부터 10월 10일까지 초록우산 홈페이지 공지게시판을 통해 신청할 수 있다.

서류 심사와 전문가 심사, 현장 실사를 거쳐 11월 중 최종 15개 기관을 선정하며, 차량은 12월까지 각 기관에 1대씩 순차적으로 지원된다. 차량 지원 시 취득·등록세와 탁송료 등 인수에 필요한 비용과 외관 랩핑도 함께 제공한다.

한국앤컴퍼니그룹은 차량 지원 이후 3년간 사후관리 체계를 운영해 사회복지 현장에서 차량이 안정적으로 활용될 수 있도록 지원할 계획이다.

그룹 관계자는 “차량나눔은 지난 18년간 그룹의 모빌리티 역량을 사회에 환원하며 ESG 가치를 실천해온 활동”이라며 “앞으로도 사회적 약자와 상생하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.