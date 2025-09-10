1개월 수익률 4.91% 상승 비트코인 -4.46%와 대조적 재정정책 확대할수록 급등세

안전자산인 금값이 고공행진하면서 비트코인 단기 수익률을 앞질렀다. 비트코인과 금 모두 금리 인하에 민감도가 높은 자산이지만 달러 약세와 중앙은행 수요 확대, 지정학적 불확실성 심화가 맞물리면서 자금이 금으로 쏠리는 양상이다.

10일 인베스팅닷컴 집계 결과 지난 한 달간 비트코인 수익률은 -4.46%로 하락했다. 직전 3개월 수익률도 0.92%에 머물렀다. 반면 금 선물은 같은 기간 4.91% 상승했고, 3개월 수익률은 9.17%에 달했다. 비트코인이 변동성이 큰 위험자산임을 고려할 때 안전자산인 금이 이례적으로 높은 수익률을 기록한 셈이다.

글로벌 금값 상승 배경에는 금리 인하 기조뿐만 아니라 재정정책과도 관련이 있다. 전통적으로 금 가격은 금리를 낮출수록, 재정정책을 확대할수록 상승한다. 특히 재정정책과는 더욱 강한 상관관계를 보인다는 설명이다. 정부가 금리를 낮추고 재정지출 확대를 위해 국채 발행을 늘릴수록 금가격은 오르는 셈이다.

투자업계에서는 현재 금 가격이 통화정책 측면에서는 다소 고평가된 상태지만, 재정정책 기준으로는 저평가 영역에 놓여 있다는 분석이 나온다. 실제로 재정 적자 확대와 공공부채 증가가 인플레이션 우려를 자극하면 투자자들이 금을 안전자산으로 선택하는 경향이 나타난다. 여기에 프랑스의 재정위기 등이 글로벌 금값 상승을 부추겼다.

김경훈 다올투자증권 연구원은 “현재 금 가격은 통화정책 측면에서 고평가, 재정정책단에서는 저평가 상태”라며 “앞으로 5년간 미국 국가부채는 55조달러, 장기 중립금리는 3%라는 점을 감안시 가격은 9850달러에 육박한다”고 설명했다. 반면 9월은 가상자산의 약세 흐름이 두드러지는 달이다. 일반적으로 9월은 미국의 회계연도 마감에 해당한다. 이 과정에서 정부 기관, 연기금, 헤지펀드 등 주요 투자 주체들이 포트폴리오를 조정하며 비트코인 등 위험자산 비중을 줄이고 현금 비중을 늘리는 흐름이 나타난다는 설명이다.

양현경 iM증권 연구원은 “실제로 2011~2024년 월별 자산 평균 수익률을 확인하면 S&P500지수와 비트코인은 공통적으로 8, 9월에 약세를 보인 반면 나머지 달에서는 상대적으로 강세를 보이고 있다”라며 “비트코인은 2011년 이후 평균적으로 8월 -1.0%, 9월 -4.7% 평균 수익률을 기록하면서 약세를 보인다”고 설명했다.

이런 흐름에 금·은 같은 귀금속이 비트코인보다 더 많은 자금을 빨아들일 수 있다는 주장이 제기된다. 미국 경제학자이자 비트코인 회의론자인 피터 시프는 “금 기준으로 보면, 비트코인은 지난달 12일 약 37.2온스의 고점을 찍은 이후 18% 하락하며 공식적인 약세장(20% 하락) 진입을 불과 2% 앞둔 상태다”라며 “실제로 금으로 환산했을 때 비트코인의 가치는 현재 2021년 11월 고점 대비 약 16% 낮다”고 비판했다.

신주희 기자