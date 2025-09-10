아이오닉 라인업, 소형차급까지 확장 공기역학 성능 강조, ‘에어로 해치’ 적용 ‘BYOL 위젯’ 사용자 중심 레이아웃

현대자동차가 소형 전기차(EV)의 새로운 방향성을 담은 ‘콘셉트 쓰리’ 차량을 글로벌 최초 공개했다.

현대자동차는 9일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 ‘IAA 모빌리티 2025’에서 해치백 형태의 소형 EV 콘셉트카 ‘콘셉트 쓰리’를 선보였다. 차별화한 소형 EV를 통해 아이오닉 라인업을 소형 차급까지 확장하겠다는 현대차의 비전을 담은 모델이다.

우선 콘셉트 쓰리는 공기역학적 성능을 강조한 해치백 디자인인 ‘에어로 해치’를 적용시켰다. 이를 통해 소형 EV임에도 여유로운 실내 공간을 갖춰 실용성을 극대화한 것이 특징이다.

차량 후면부에는 레몬 색상의 덕테일 리어 스포일러가 장착돼 공기 흐름을 최적화하면서 스포티한 감성을 더했다. 아울러 수직형 테일게이트를 통해 실내 공간 활용도를 높이는 등 에어로 해치 방식을 기반으로 기능과 디자인의 완성도를 높였다.

콘셉트 쓰리는 ‘아트 오브 스틸’ 디자인 언어를 기반으로 강인하면서도 역동적인 실루엣을 연출했다. 아트 오브 스틸은 스틸 소재의 자연스러운 탄성을 살리고 본연의 강인함과 아름다움을 강조하는 기법이다.

외장 색상은 메탈 소재의 고유한 색감을 표현한 ‘텅스텐 그레이’ 컬러를 채택했다. 콘셉트 쓰리는 후면부에 배기구를 연상시키는 직사각형 스피커를 배치하고, 우주선을 닮은 듯한 하단 클래딩 부품을 과감하게 적용하는 등 시각적 몰입감을 더하는 요소들을 외관 곳곳에 활용했다.

실내 디자인은 시트, 도어 트림, 콘솔, 대시보드 등은 소재 고유의 질감과 특성을 그대로 살리면서 공간을 감싸는 형태로 디자인한 것이 특징이다. 실내 전반에 곡선 구조를 적극적으로 활용해 한층 더 부드럽고 편안한 분위기를 연출했다.

아울러 ‘BYOL(Bring Your Own Lifestyle) 위젯’을 통해 사용자 중심의 레이아웃을 구현했다. 사용자는 자신의 취향, 라이프스타일, 니즈 등에 맞춰 주행에 필요한 다양한 기능을 자유롭게 커스터마이징할 수 있다. BYOL 위젯은 평상시에는 운전석 대시보드에 배치된다.

콘셉트 쓰리는 이번 콘셉트를 상징하는 캐릭터 ‘미스터 픽스’를 차량 내외부에 적용했다. 미스터 픽스는 하나의 형태에 고정되지 않고 다양한 모습으로 변하는 캐릭터다.

한편, 현대차는 14일(현지시각)까지 진행되는 이번 IAA 모빌리티에서 뮌헨 도심에 걸쳐 조성된 IAA 오픈 스페이스 내 루트비히 거리에 580m² 규모의 부스를 마련한다.

부스에서는 콘셉트 쓰리와 인스터로이드 콘셉트카를 비롯해 아이오닉 5, 아이오닉 6 N, 아이오닉 9, 코나 일렉트릭, 캐스퍼 일렉트릭 크로스 등 다양한 전기차 모델 총 7종을 전시한다. 아울러 콘셉트 쓰리의 ▷외관에서 영감을 받은 ‘디 에센스’ ▷시트와 콘솔 구성을 반영한 ‘퍼니쉬드 라운지’ 등의 조형물도 함께 전시한다. 뮌헨=김성우 기자