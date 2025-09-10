현대L&C

현대백화점그룹 건자재 기업 현대L&C가 인테리어필름 ‘보닥’으로 색다른 공간경험을 제공한다.

보닥은 뒷면에 특수 점착처리가 된 표면마감재로, 벽은 물론 몰딩·도어·가구 등 다양한 공간에 손쉽게 적용할 수 있다. 450여종의 디자인을 갖추고 있으며, 한면만 교체해도 공간 분위기가 달라진다. 오래된 가구나 도어에 덧씌우면 새 제품처럼 변화를 줄 수 있다. 간단한 시공만으로 효과를 얻을 수 있는 특성 덕분에 인테리어필름은 트렌드에 가장 민감한 자재로 꼽힌다.

올 가을에는 공간에 깊이감을 주는 자연주의 스타일과 소재 본연의 질감을 살린 마감재가 주목받고 있다. 보닥은 이에 맞춰 차분한 색상과 감각적인 질감을 더한 우드·메탈·콘크리트 디자인을 제안한다. 주목받는 제품계열은 ▷긴 세로폭으로 원목의 질감을 살린 ‘롱우드’ ▷은은하면서도 강렬한 금속질감을 다양한 색으로 표현한 ‘벨벳메탈 ▷회벽을 바른 듯 부드러운 음영을 담아낸 ‘페인티드 콘크리트’ 시리즈가 있다. 또 다양한 자재와 조화. 벽지·도어·가구와 같은 요소와 함께할 때 진가가 드러난다. 하반기 샘플북에는 현대L&C 실크벽지 ‘큐피트’·‘큐브’와 조합해 벽지와 필름의 색상을 통일한 인테리어패키지가 소개돼 있다. 조문술 기자