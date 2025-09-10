[헤럴드경제=채상우 기자] 중국에서 고무보트를 타고 제주로 밀입국한 중국인이 추가로 검거됐다.

제주해양경찰청은 지난 9일 오후 6시 10분께 제주시 연동에 있는 한 주택에서 30대 중국인 A씨와 조력자 30대 여성 B씨를 검거했다고 10일 밝혔다.

A씨는 지난 7일 오후 중국 남동부 장쑤성 난퉁시에서 다른 중국인 5명과 함께 90마력 엔진이 설치된 고무보트를 타고 8일 새벽 제주시 한경면 용수리 해안을 통해 밀입국했다.

앞서 함께 밀입국한 40대 중국인 C씨가 8일 오후 6시 30분 서귀포시의 한 모텔에서 경찰에 검거된 바 있다.

C씨는 자신을 포함한 중국인 6명이 함께 고무보트를 타고 밀입국했으며, 서로 모르는 사이로 돈을 벌기 위해 중국인 브로커를 통해 밀입국한 후 뿔뿔이 흩어졌다고 경찰에 진술했다.

해경은 이날부터 사건을 전담하기로 하고, 밀입국한 나머지 4명의 중국인을 추적하고 있다.

앞서 제주 해경은 8일 오전 7시 56분 제주시 한경면 용수리 해녀탈의장 인근에서 미확인 고무보트가 있다는 주민 신고를 접수했다.

제주해양경찰서 소속 경찰관들이 현장 확인한 결과 90마력 엔진이 설치된 고무보트에는 용량이 다른 유류통 12개와 구명조끼 6벌, 포장지에 중국어가 표기된 빵을 비롯한 비상식량, 낚싯대 등이 있는 것을 확인했다.

해경과 육경, 군 당국이 함께 조사에 나선 결과 간첩활동 등 대공 용의점은 없는 것으로 확인했다.