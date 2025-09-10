[헤럴드경제=조범자 기자] ‘혼혈 태극전사’ 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 한국 축구 대표팀 승선 후 첫 선발로 나선다. 역대 한국 A매치 최다경기 타이 기록을 앞둔 손흥민(LAFC)은 벤치에서 출발한다.

한국 축구 대표팀의 홍명보 감독은 10일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열리는 멕시코와의 친선경기에 카스트로프를 선발 미드필더로 내세웠다.

2003년 독일 뒤셀도르프 출생으로, 독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 카스트로프는 이번 미국-멕시코 원정 평가전에서 처음으로 태극마크를 달았고 지난 7일 미국전에서 후반 교체투입돼 A매치 데뷔전을 치렀다. 2경기 만에 선발로 이름을 올린 카스트로프는 베테랑 박용우(알아인)와 중원에서 호흡을 맞춘다.

미국전에서 2-0 승리를 거둔 홍명보 감독은 멕시코전 선발에 큰 변화를 주며 선수들을 고루 시험대에 올렸다.

스리백 실험은 멕시코전에서도 이어간다.

중앙 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)와 이한범(미트윌란)만 2경기 연속 선발로 나서고 나머지 선발 선수는 모두 바뀌었다.

김태현(가시마)이 김민재-이한범과 스리백을 구성하고, 양쪽 측면 윙백으로 김문환과 이명재(이상 대전)가 나선다.

지난 미국전에서 손흥민이 선발로 나섰던 원톱엔 유럽파 공격수 오현규(헹크)가 선다.

이강인(파리 생제르맹)과 배준호(스토크시티)가 뒤를 받친다. 골문도 미국전에 나섰던 조현우(울산)가 아닌 김승규(FC도쿄)가 지킨다.

멕시코전 출전하면 역대 한국 남자 A매치 출전 공동 1위(136경기)가 되는 대표팀 주장 손흥민은 벤치에서 시작한다. 손흥민 대신 김민재가 주장 완장을 찬다.